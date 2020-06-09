不是假幣！澳洲失誤錢幣收藏熱 升值可達六萬倍

手上有澳幣的硬幣嗎？仔細找找，可能會讓你多出一筆意外之財！有些錢幣因為製造的過程的小失誤，而和其他正常錢幣不同。由於這種錢幣數量稀少，在蒐藏家眼中往往成為價值極高的珍品。而澳幣也因為在近年就有好幾批錯誤硬幣，且都有一定數量流通至市面，也引發一波澳洲人找尋自己口袋和錢包的「掏金熱」。

根據《每日郵報》報導，一枚2007年製造的5分硬幣，誤將兩面都印成女王頭像，便曾以3000元（約台幣62000元）的高價被賣出，達到原本價值的60000倍。或是有些2元硬幣誤被鑄造兩次造成「疊圖」，也能被賣到高價。最有名的是一批2000年出廠的「騾幣」，是誤將兩種不同的幣印在1元的正反面而成，女王頭的那面邊緣會有兩個圈圈。那種硬幣甚至可以賣到4000元（約台幣82000元）的價錢。