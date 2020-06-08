明明沒訂...外送卻一直來！男收披薩9年 聽到機車聲就怕

在外送服務盛行的世代中，若到訪之處沒辦法叫外送，不少人還會因此感到懊惱、失望，但比利時的這名男子，卻被外送服務打擾多年，讓他相當苦惱。在比利時安特衛普省（Antwerpen）生活的蘭德格姆（Jean Van Landeghem），自9年前就開始陸續收到不是自己訂的披薩。雖然蘭德格姆都選擇拒收，也沒有損失金錢，但他仍為店家浪費的食物感到惋惜。如今只要聽到有機車的引擎聲響，他就會不停地發抖，深怕又是外送員找上門來了。

根據《布魯塞爾時報》（The Brussels Times）報導，65歲的蘭德格姆從9年前，就開始收到各式不是自己訂的外送，從披薩、串燒到麵包都有，有時候一天會收到好幾份外送，或是在凌晨2點收到餐點，甚至有一天就有10位外送員上門，更有一位外送員直接扛來14盒披薩，讓他不知道該如何是好。

蘭德格姆通常會選擇拒收，也不曾為這些餐點付過錢，但這卻造成了餐廳的損失及外送員的困擾，像是有10位外送員在一天之內上門的那次，全部的餐點金額加總就有450歐元（約新台幣15000元）。起初他以為這只是訂餐人的地址寫錯，但這些餐點卻持續來了9年之久，蘭德格姆也曾尋求警方的協助，但至今他仍然不知道，究竟是誰在惡作劇。

不請自來的外送持續上門的窘況，讓蘭德格姆焦慮到失眠。現在他只要聽到小鎮上有機車的聲音，就會相當擔心，是不是又有無辜的外送員帶著餐點敲門。蘭德格姆直言，若被他發現打擾他多年的元兇，他絕不輕饒。