27歲女子夢想成為「充氣娃娃」 整容隆乳耗費百萬乾爹買單

美國一位27歲女子夢想成為真人版充氣娃娃，她做了3次隆乳手術，將自己從A罩杯變成H罩杯，並做了吸脂、肉

毒、拉提等整形手術，整形和隆乳的花費高達7.5萬美元（新台幣約225萬元），不過這些花費全由她的乾爹買單，而她的高調外觀和作為也引來不少批評，不過女子對此不以為意，她表示當別人說她是一個假的塑膠娃娃時，她會把這些話當作是讚美。

根據英國「太陽報」報導，這位女子名叫「藍寶石」（Sapphire Saint），自從她成年以來就一直夢想成為真人版充氣娃娃，藍寶石總共歷經了多次的整形和隆乳手術，她做過3次隆乳手術，也做過抽脂、填充、肉毒、鼻子整形和提眼肌的手術，而這些手術的花費全都是由自己76歲的乾爹買單。

藍寶石說「我從小就知道我想成為一個充氣娃娃，我常會想像自己有一個乾爹，然後住在好萊塢裡」、「我的第一筆手術費用是乾爹付的，他想讓我的外表看起來很假，但現在我自己負擔費用，因為我賺得更多」，而藍寶石也透露雖然自己已經和乾爹結婚，但他們目前已經在辦離婚了，藍寶石表示她希望可以繼續進行整形手術，不過她的外表和行為也引來不少人批評。

不過藍寶石對此不以為意，她認為這些批評只會顯現出那些人的不安全感，有時候這些罵聲對她來說反而是稱讚，她說「當有人告訴我，我看起來像一個假的塑膠娃娃時，對我來說是稱讚，我的家人一直很支持我，我每天都收到男性的正面評價，他們告訴我，我有多性感，但也有負面留言，有些是不能跟我約會的男生，有些訊息則是嫉妒的女生留下的」。