80、90年代麥當勞餐廳老照片曝光 網懷念：角色造型餅乾超好吃

麥當勞是全球知名度最高的速食連鎖店，不過現在的店面與早期麥當勞餐廳的樣貌已有很大的區別。外媒近期發佈了一系列的麥當勞老照片，而照片中全都是80年代至90年代的景物，包括漢堡造型座椅、馬力歐3的兒童餐盒、煙灰缸等，而這些景物也勾起網友的童年，其中不少人直呼吉祥物造型餅乾超好吃。

根據英國「每日郵報」「Bored Panda」報導，這些照片內都是1980年代至1990年代外國麥當勞餐廳的東西，過去麥當勞餐廳內外多充滿了標誌性的物品，像是漢堡座椅、吉祥物椅子、麥當勞品牌煙灰缸、大麥克警官遊樂設施等，就連餐點都相當復古，甚至出現馬力歐3的兒童餐盒。

80年代至90年代的麥當勞曾推出過吉祥物造型餅乾。圖擷自 Bored Panda

其中有一款做成麥當勞叔叔、漢堡神偷、大鳥姊姊等造型吉祥物的餅乾，令不少網友懷念，「我超愛這些餅乾」、「他們會在萬聖節發這些餅乾」、「這些是最棒的餅乾」、「我只有在一次生日拿過這些餅乾，但我還記得，它吃起來很特別」、「把它們沾上糖醋醬，天啊」。