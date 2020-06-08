美國老翁10年前洛磯山脈藏千萬寶藏 男子傳照片證實尋獲寶物

一位89歲的收藏家在2010年發起了一個尋寶活動，他宣稱自己將裝有金幣、金塊等財寶的寶藏箱藏在美國洛磯山脈的某處，期間有不少人去尋找這價值100萬美元（新台幣約2995萬元）的寶藏，甚至有5人因此喪命，而近期收藏家表示有人已經尋獲寶藏，並向他傳送了寶藏的照片。

根據英國「每日郵報」報導，這位藝術品、古玩收藏家名叫費恩（Forrest Fenn），他在2010年對外宣稱自己在兩次單獨旅行時，將價值100萬美元（新台幣約2995萬元）的寶藏箱藏在洛磯山脈中，而寶藏箱內裝有數百枚稀有的金幣和金塊、前哥倫布時期的動物雕像、紅寶石和綠祖母首飾等貴重財寶。

費恩在網路發表聲明，表示寶藏被藏在洛磯山脈茂密的植被當中，而他也在網上公開了寶藏位置的線索和一首24行的詩，尋寶人可以透過這些線索尋找寶藏。期間有不少人前往尋寶，但也有至少5人因此喪命，而費恩6日表示終於有人找到寶藏，而他也收到對方傳來的照片。

費恩表示自己對於尋寶活動的落幕，感到既開心又難過，他祝賀參加尋寶活動的數千位民眾，並希望他們能繼續投入在其他的尋寶活動。