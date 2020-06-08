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網路瘋傳泰國飛鼠撞榴槤慘狀圖 果農見真相「哭了」

香港01 / 李福源
飛鼠半夜飛撲大啃榴槤。圖片來源／臉書
飛鼠半夜飛撲大啃榴槤。圖片來源／臉書

泰國「飛鼠撞榴槤」喪命？有關照片在網上廣傳，當地榴槤種植場的場主其後澄清，照片中的飛鼠非但沒有死亡，更是在偷吃榴槤，大快朵頤！

照片攝於夜間，顯示一隻飛鼠張開其翼膜緊貼在一顆榴槤上，驟看似是在飛行途中意外撞上榴槤，插進了榴槤外殼的尖刺；近日照片被上載後引起不少網民關注，紛留言「雖然覺得牠很可憐，但又很好笑」、「看上去感覺牠死得很痛苦」、「牠也太不幸了吧！森林這麼大，卻偏偏撞上榴槤」。

泰國一名榴槤種植場場主其後指出，照片是工作人員在夜間巡邏時拍下，該隻飛鼠沒有死亡，反而是在偷食榴槤。

種植榴槤首要防範的對象原來就是飛鼠，因牠們會用尖牙啃開堅硬榴槤殼，吸取汁液及食果肉，且經常在表面咬開「大窿」後即另覓下一顆榴槤，對果農造成非常巨大的損失。

泰國春蓬府（Chumphon）及暖武里府（Changwat Nonthaburi）等地區盛產榴槤，當地榴槤種植場曾有場主懸紅抓捕野生飛鼠，之後將之五花大綁掛起，用來震懾其他欲偷食的飛鼠。

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文章授權轉載自《香港01》

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