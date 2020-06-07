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義氣哥無懼腐蝕 隻身跳入火山口湖打撈好友遺體

香港01 / 李納德
阿里芬發現好友的遺體後，馬上脫去衣服跳落湖打撈。圖／Twitter
阿里芬發現好友的遺體後，馬上脫去衣服跳落湖打撈。圖／Twitter

在危難時會伸出援手的才算好友，他為了保護好友最後的尊嚴甚至可以身犯險。印尼一名男子的好友日前意外被火山口湖的浪花擊中墮湖死亡，他不忍好友遺體在湖上漂浮，沒多想就跳入水溫達攝氏40度、全球最大高酸性湖伊真（Mount Ijen）火山口湖，游近150米將好友遺體拉回湖邊，送回去好好安莽。他接受當地警察局長表揚時，稱自己不是想呈英雄，而是因為死者是他共事了26年的好友，不忍其遺體在湖中漂浮。

當地媒體報導，上周五（5月29日）伊真火山當日剛好出現火山活動，湖口出現爆炸情況，造成火山口湖酸度極高。不過，61歲的安迪卡（Andika）和59歲阿里芬（Ahmad Arifin）隔日仍在火山口湖採硫磺，豈料當天再出現火山活動，火山口湖出現異常，安迪卡不慎遭火山口湖底震動激起的3米高浪花擊中，墮入湖中死亡，遺體在湖中浮沉。

阿里芬和救援隊沿着懸崖搜索好友遺體，從遠看到有東西漂浮在湖中央，阿里芬試圖靠近，但前方道路被封鎖，最後他回到硫礦開採點，看到好友在湖中，決定跳進湖中打撈好友遺體。

阿里芬將好友衰體拉回湖邊，送回去好好安葬。圖／Twitter
阿里芬將好友衰體拉回湖邊，送回去好好安葬。圖／Twitter

阿里芬心想距離不遠，馬上脫掉衣物連防護衣都沒穿就跳入湖中，傾盡全力游近，用右手將繩子綁到遺體身上，將好友成功被帶到湖邊，最後送到附近村落的親戚家中，沐浴清潔後好好安葬。

阿里芬將好友的遺體成功帶到湖邊，最後送到附近村落的親戚家中，沐浴清潔後好好安葬。圖／Twitter
阿里芬將好友的遺體成功帶到湖邊，最後送到附近村落的親戚家中，沐浴清潔後好好安葬。圖／Twitter

阿里芬表示，湖水像電池溶液一樣具腐蝕性，任何物品長期接觸湖水都會受損，火山口湖的硫磺氣味也很刺鼻。他一下水就感覺到水溫很熱，而且氣味像有毒似的。日前，他接受當地警察局局長的嘉許，警方形容這是對兩人的致敬，他們都是英雄，從中大家可以學習到怎樣才稱得上是忠實的朋友。

實際上阿里芬的行動非常危險，他解釋當時看到相識多年好友在湖漂着才不由分說跳下，印尼媒體指當時湖內條件可能會產生有毒氣體。

阿里芬感謝警方的表揚，但他強調自己的行為不是在呈英雄，他單純是想救好朋友，因為二人一同在伊真開採硫礦26年，「他是我最好的朋友，我們已經認識26年了」。

伊真火山口湖是全球最大的高酸性湖，PH值低至0.5，水呈青綠色憂度極高，甚至可溶解金屬，酸度高的原因是熱水由下方的熱岩漿室不停流入。

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文章授權轉載自《香港01》

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