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日本16歲偶像女團成員患病全身毛髮脫光 招牌辮子造型變光頭

香港01 / 謝茜嘉
今年16歲的Pippi本來是偶像女團ELECTRIC RIBBON的成員之一，她大爆3年前患上「鬼剃頭」，結果變成禿髮少女。圖截自／FNN
今年16歲的Pippi本來是偶像女團ELECTRIC RIBBON的成員之一，她大爆3年前患上「鬼剃頭」，結果變成禿髮少女。圖截自／FNN

女生最在意的莫過於自己的頭髮，不過日本一位年僅16歲的偶像女團「ELECTRIC RIBBON」成員Pippi，辮子是她的招牌造型，她日前於當地節目接受訪問，自爆3年前患病，不只頭髮，就連全身毛髮包括眉毛及睫毛都逐漸脫落，目前只可戴上假髮示人，令一票粉絲感到心痛不已。

Pippi以前其可愛甜美的孖辮妹形象更吸引不少粉絲。圖截自／FNN
Pippi以前其可愛甜美的孖辮妹形象更吸引不少粉絲。圖截自／FNN

今年16歲的Pippi本來是偶像女團ELECTRIC RIBBON的成員之一，其可愛甜美的辮子妹形象更吸引不少粉絲。Pippi日前（4日）接受當地一節目訪問，她更公開除下假髮，大爆2017年11月時身體早已出現狀況，指某日發現頭上一小部分頭髮脫落，大小猶如一個1元硬幣，她當時不以為然，以為只是演出時髮型綁太緊而導致，於是本著「很快就好」的心態繼續出席活動。

Pippi指某日發現頭上一小部分頭髮脫落，大小猶如一個1元硬幣，她當時不以為然，以為只是演出時髮型綁太緊而導致。圖截自／FNN
Pippi指某日發現頭上一小部分頭髮脫落，大小猶如一個1元硬幣，她當時不以為然，以為只是演出時髮型綁太緊而導致。圖截自／FNN

相隔不久，她再發現今次到左耳後方出現相同的掉髮情況，即心感不妙，於是向皮膚科醫生求診，結果發現她患有原因不明的「圓形脫毛症」（Alopecia Areata，又稱「鬼剃頭」）。Pippi解釋，其實小時候也曾患過相同疾病，但當時只需3個月就康復了，以為這次也會一樣。

然而她持續擦藥一段時間仍無好轉，而且情況漸趨嚴重，半年就已掉了一大半頭髮，即使輕輕一摸也會掉下一堆。一年後Pippi更慘變禿頭，就連身上其他毛髮，例如眉毛、睫毛、體毛都相繼掉落，現在只能戴上假髮示人。

除了頭髮，Pippi身上的其他毛髮，例如眉毛、睫毛、體毛都相繼掉落。圖截自／FNN
除了頭髮，Pippi身上的其他毛髮，例如眉毛、睫毛、體毛都相繼掉落。圖截自／FNN

Pippi解釋，其實曾有一段時間感到害怕及恐怖，因為每天看着自己的頭髮逐漸變少，就連眉毛都變薄變短，但後來得到新方法治療，發現情況有所改善，新眉毛開始長出，令她開始感到有希望。

Pippi於去年2月其實已自爆患病，更勇敢公開其心路歷程，希望讓相同經歷的人知道有同路人存在。她的告白獲得不少人讚賞，更意外地獲得假髮製作商的賞識，簽約成為模特兒，現今她會替該製作商拍攝不同的假髮造型。

Pippi獲得假髮製作商的賞識，簽約成為模特兒，現今她會替該製作商拍攝不同的假髮造型。
Pippi獲得假髮製作商的賞識，簽約成為模特兒，現今她會替該製作商拍攝不同的假髮造型。

不少粉絲表示得知她的病感到非常痛心，而且影響的是女生最愛的頭髮，所以受的打擊一定很大。他們稱知道Pippi現時病情有好轉，也鬆一口氣，「加油」、「祝你快點好起來」、「太棒了，希望你能堅持下去」。

圓禿（Alopecia Areata）又稱「鬼剃頭」，任何年紀和性別都可能發生，但最常見出現在20-40歲的年紀。本來皮膚的淋巴球會攻擊外來環境的微生物來捍衛自身健康，但圓禿病患的淋巴球卻會轉為攻擊自己成長中的毛囊，最後因發炎反應導致毛髮不正常掉落。

大多數的圓禿病人只有局部毛髮脫失，但狀況可能時好時壞，部分毛髮可能自癒長出，但附近又多了新的禿髮區塊，嚴重病患的更會全身毛髮掉光。

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文章授權轉載自《香港01》

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