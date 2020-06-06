影／新冠疫情拉警報 東京地標彩虹大橋「染紅示警」反吸眾人朝聖

東京著名景點彩虹大橋，是戀人們的約會聖地，燈光美、氣氛佳，還能賞遍周遭美麗的夜景，吸引過不少偶像劇在此拍攝。而在日本好不容易解除全國緊急事態宣言後，前幾天東京又突然暴增30位以上的確診案例，也讓小池知事首度發布東京警報。

隨著警報發布，彩虹大橋也從原先的七彩燈光切換成紅色，希望能夠藉由警告味濃重、象徵危險的紅色，提醒民眾注意防範別鬆懈。結果沒想到此舉竟引來反效果，首次的東京警報吸引了大批來看熱鬧的民眾，而且隨著時間越晚，人潮還有增多的趨勢，讓大家都看傻眼。

據日本媒體報導，原先記者是為了採訪彩虹大橋轉換紅燈的瞬間，沒想到來到現場竟看到一整排的情侶在觀賞彩虹大橋。雖然說這邊本來就是情侶們的聖地，但是在疫情並未宣告結束的當下人潮群聚，甚至連口罩都沒戴，看來紅燈的警告並沒有順利的傳達出去啊！

許多日本網友也紛紛吐槽，「太神奇了」、「東京真有趣，我還以為點亮紅燈只是個小事情罷了」、「我就猜到會是這樣，畢竟拍起來很好看」，還有網友神比喻那些人根本就像是蟲子，諷刺他們好比蟲一般有趨光性。