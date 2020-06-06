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泰女買彩券中頭獎1000萬 渣男男友代領變挾帶私逃玩失蹤
一對情人無論多相愛，見到錢都會變自私鬼？最近泰國一名女子就遇上渣男，女子早前買彩券非常幸運地中了頭獎，可獲1200萬泰銖（約1000萬台幣）的獎金，她本來想着可與男朋友過上奢華的生活，不料對方主動提出幫忙領獎後，即拋下當初愛的誓言，並拿着巨款逃之夭夭，令女方愛情、錢財皆失。
該名45歲的女子娜培南本來與男友瓦拉育感情不俗，更已同居2年。今年1月初，娜培南在寺廟內購買了一張彩券，並交托給瓦拉育保管。直至2月1日開獎，男友向娜培南稱他們中了頭獎1200萬泰銖（約約1000萬台幣），娜培南得悉後非常開心，更想着很快可與男友過着更幸福的生活。
不過娜培南沒有想過貪錢的瓦拉育有日會因獎金而背叛自己，瓦拉育當時向她主動提出幫忙拿取獎金，娜培南一心相信他，結果瓦拉育只留下當中的40萬泰銖（約30萬台幣）讓她還債，之後帶着其餘1160萬（約970萬台幣）逃走，至今音訊全無。
不過調解會主席亦指，雖然2人並非夫妻，但若有一方提出同居的證據，該筆獎金最後便需要男女對半分帳。
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文章授權轉載自《香港01》
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