快訊

高雄罷免投票監看傳聞不斷 支援警力已進駐高雄

杜魯多出席反歧視活動 單膝跪地8分46秒表支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰女買彩券中頭獎1000萬 渣男男友代領變挾帶私逃玩失蹤

香港01 / 謝茜嘉／報導
娜培南在今年初買彩券中頭獎，但不幸信錯貪錢男友，騙光獎金更逃之夭夭。（泰國日報）
娜培南在今年初買彩券中頭獎，但不幸信錯貪錢男友，騙光獎金更逃之夭夭。（泰國日報）

一對情人無論多相愛，見到錢都會變自私鬼？最近泰國一名女子就遇上渣男，女子早前買彩券非常幸運地中了頭獎，可獲1200萬泰銖（約1000萬台幣）的獎金，她本來想着可與男朋友過上奢華的生活，不料對方主動提出幫忙領獎後，即拋下當初愛的誓言，並拿着巨款逃之夭夭，令女方愛情、錢財皆失。

該名45歲的女子娜培南本來與男友瓦拉育感情不俗，更已同居2年。今年1月初，娜培南在寺廟內購買了一張彩券，並交托給瓦拉育保管。直至2月1日開獎，男友向娜培南稱他們中了頭獎1200萬泰銖（約約1000萬台幣），娜培南得悉後非常開心，更想着很快可與男友過着更幸福的生活。

不過娜培南沒有想過貪錢的瓦拉育有日會因獎金而背叛自己，瓦拉育當時向她主動提出幫忙拿取獎金，娜培南一心相信他，結果瓦拉育只留下當中的40萬泰銖（約30萬台幣）讓她還債，之後帶着其餘1160萬（約970萬台幣）逃走，至今音訊全無。

不過調解會主席亦指，雖然2人並非夫妻，但若有一方提出同居的證據，該筆獎金最後便需要男女對半分帳。

延伸閱讀：

台男買麥當勞整包薯條超迷你　大呻好無癮　網民：你唔識食喎！

中獎點做好？即去馬會？　3個不可不知的重點

文章授權轉載自《香港01》

頭獎 泰國 彩券

延伸閱讀

「對不起，我錯了！」羅志祥520發七千字懺悔文　渣男慣用求原諒手段你中招了嗎？

女在瑪莎拉蒂噴漆「渣男」 前男友反控：嫁妝談不攏才分手

林芯儀遇台渣男「三劈」 CCR情史曝光「我聯合國大使」

硬上女友還撂「毀三觀」威脅 恐怖渣男遭判刑

相關新聞

泰女買彩券中頭獎1000萬 渣男男友代領變挾帶私逃玩失蹤

最近泰國一名女子就遇上渣男，女子早前買彩卷非常幸運地中了頭獎，可獲1200萬泰銖（約1000萬台幣）的獎金，她本來想着可與男朋友過上奢華的生活，不料對方主動提出幫忙領獎後，即拋下當初愛的誓言，並拿着巨款逃之夭夭，令女方愛情、錢財皆失。

美國37歲男子殘忍殺害祖母 持碎冰錐在警面前挖食屍體

美國近期發生一起殘忍謀殺案，一位37歲男子持碎冰錐和刀子殺害自己的祖母，當警方接獲通報到場後，發現男子站在屍體旁邊，不斷挖食自己祖母的屍體，警方上前勸說男子仍繼續動作，警方最後只好持槍壓制男子，目前警方正在調查男子是否有毒癮，並以謀殺罪處理，而男子的保釋金則是高達110萬美元（新台幣約3289萬元）。

6歲男童從馬桶上滑落 跌入糞坑後溺斃

東歐國家摩爾多瓦（Moldova）日前發生一起離奇案件，一名6歲男童突然失蹤，家人到處都找不到他於是報警，當地警方出動大批人力尋找，但都沒有結果，直到搜尋了兩天後在男童家中庭院的廁所糞坑內發現了他的遺體，警方判斷男童是在上廁所時不慎滑倒，跌入糞坑後溺斃。

熱門新聞

美國宣布斷航！中國立馬讓步 網怒：吃軟怕硬

涉謀殺佛洛伊德3警 保釋金各百萬、最重判刑50年

川普組織祕密警察？ 便衣人員鎮暴拒表明身分

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

無懼川普怒火 美防長宣布兩批部隊撤離華府

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。