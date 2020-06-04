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美國37歲男子殘忍殺害祖母 持碎冰錐在警面前挖食屍體
美國近期發生一起殘忍謀殺案，一位37歲男子持碎冰錐和刀子殺害自己的祖母，當警方接獲通報到場後，發現男子站在屍體旁邊，不斷挖食自己祖母的屍體，警方上前勸說男子仍繼續動作，警方最後只好持槍壓制男子，目前警方正在調查男子是否有毒癮，並以謀殺罪處理，而男子的保釋金則是高達110萬美元（新台幣約3289萬元）。
根據英國「太陽報」報導，這位男子名叫沃里克（Dwayne Wallick），他在1日持碎冰鑽和刀子殺害了自己的祖母，加州警方接到報案，指出沃里克獨自站在一個血淋淋的女子身旁，警員到場後發現沃里克正不斷挖食自己祖母的屍體，警方表示他們曾嘗試叫他停止手邊的動作，但沃里克並沒有理會，繼續挖食的行為，直到他們拿出槍喝止他，並跟他發生肢體衝突，才壓制住他。
目前警方正在調查沃里克是否因毒癮殺害自己的祖母，而屍體仍需要做進一步的調查，但全案以謀殺罪處理，沃里克保釋金則高達110萬美元（新台幣約3289萬元）。
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