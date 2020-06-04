快訊

各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

金與正怒了！發聲明痛斥脫北者是人渣 揚言廢兩韓軍事協議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國37歲男子殘忍殺害祖母 持碎冰錐在警面前挖食屍體

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一位男子持刀子和碎冰錐殺害自己祖母。示意圖／ingimage
美國一位男子持刀子和碎冰錐殺害自己祖母。示意圖／ingimage

美國近期發生一起殘忍謀殺案，一位37歲男子持碎冰錐和刀子殺害自己的祖母，當警方接獲通報到場後，發現男子站在屍體旁邊，不斷挖食自己祖母的屍體，警方上前勸說男子仍繼續動作，警方最後只好持槍壓制男子，目前警方正在調查男子是否有毒癮，並以謀殺罪處理，而男子的保釋金則是高達110萬美元（新台幣約3289萬元）。

根據英國「太陽報」報導，這位男子名叫沃里克（Dwayne Wallick），他在1日持碎冰鑽和刀子殺害了自己的祖母，加州警方接到報案，指出沃里克獨自站在一個血淋淋的女子身旁，警員到場後發現沃里克正不斷挖食自己祖母的屍體，警方表示他們曾嘗試叫他停止手邊的動作，但沃里克並沒有理會，繼續挖食的行為，直到他們拿出槍喝止他，並跟他發生肢體衝突，才壓制住他。

目前警方正在調查沃里克是否因毒癮殺害自己的祖母，而屍體仍需要做進一步的調查，但全案以謀殺罪處理，沃里克保釋金則高達110萬美元（新台幣約3289萬元）。

屍體 食人 吸毒

延伸閱讀

美國「壓脖惡警」遭選美冠軍妻提離婚 還被爆料「易怒又沒同情心」

父抱著1歲兒窗邊看電車 竟讓他從2樓摔落重傷

耳朵中箭！日本驚傳男大生弓箭射殺家人 釀2死2傷

懷孕母象誤吃藏鞭炮鳳梨 下巴舌頭遭炸爛衝入水中降溫仍死亡

相關新聞

美國37歲男子殘忍殺害祖母 持碎冰錐在警面前挖食屍體

美國近期發生一起殘忍謀殺案，一位37歲男子持碎冰錐和刀子殺害自己的祖母，當警方接獲通報到場後，發現男子站在屍體旁邊，不斷挖食自己祖母的屍體，警方上前勸說男子仍繼續動作，警方最後只好持槍壓制男子，目前警方正在調查男子是否有毒癮，並以謀殺罪處理，而男子的保釋金則是高達110萬美元（新台幣約3289萬元）。

6歲男童從馬桶上滑落 跌入糞坑後溺斃

東歐國家摩爾多瓦（Moldova）日前發生一起離奇案件，一名6歲男童突然失蹤，家人到處都找不到他於是報警，當地警方出動大批人力尋找，但都沒有結果，直到搜尋了兩天後在男童家中庭院的廁所糞坑內發現了他的遺體，警方判斷男童是在上廁所時不慎滑倒，跌入糞坑後溺斃。

都是紓困惹的禍？夫領到3萬只做「一件事」 妻氣炸離婚

今年初新冠肺炎疫情全球大爆發，雖然目前有趨緩跡象，但是卻讓不少人民的經濟狀況受挫。不少國家的政府祭出紓困政策，其中，日本首相安倍晉三在四月中宣布發放紓困金每人10萬日圓（約新台幣3萬），對當地人民來說算是不無小補。不過，這項福利政策卻無意間成為壓垮一個家庭婚姻的最後一根稻草。

日本最強軟飯王月入百萬日圓 疫情下靠一招拿生活費被罵超無恥！

日本一位全職吃軟飯的26歲男子，維持無業狀態接近8年，每天輪流與包養他的富婆們約會，最高記錄月收過百萬日圓零用錢，可說是人生大贏家。最近有電視節目揭露這位軟飯王的近況，他自曝「收入」受疫情影響而減少，不過仍然靠著一招保證自己躺著也有錢收，懶惰程度無人能及。

戴口罩也能展現笑容！ 他利用LED燈自製超炫「表情口罩」

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，各國民眾都紛紛戴上口罩自保，成了現今的生活必需品，然而一旦戴上口罩臉上的喜怒哀樂等情緒，就會直接被遮擋，有時還會造成溝通上的障礙。對此，一名美國遊戲設計師就自製了一款「表情口罩」，口罩上的LED燈會展現出各種表情，讓戴口罩也可以很有趣。

熱門新聞

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

只待一聲令下！1600名美國陸軍準備進入華府特區平亂

美警殺黑人未開紀錄器 死者母：他們像殺狗一樣殺了他

美運輸部揚言：若陸不讓復航 將禁中國大陸客機飛美

美商務部：對33家中企機構新制裁 5日生效

髮夾彎！美國防部長收回成命 不撤回駐紮華府周邊軍隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。