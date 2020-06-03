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6歲男童從馬桶上滑落 跌入糞坑後溺斃

聯合新聞網 / 綜合報導
東歐一名男童不慎從馬桶上滑落，在糞坑中溺斃身亡。示意圖／ingimage
東歐一名男童不慎從馬桶上滑落，在糞坑中溺斃身亡。示意圖／ingimage

東歐國家摩爾多瓦（Moldova）日前發生一起離奇案件，一名6歲男童突然失蹤，家人到處都找不到他於是報警，當地警方出動大批人力尋找，但都沒有結果，直到搜尋了兩天後在男童家中庭院的廁所糞坑內發現了他的遺體，警方判斷男童是在上廁所時不慎滑倒，跌入糞坑後溺斃。

根據「每日郵報」報導，事件發生在5月26日，當天6歲的男童奧西普丘克（Beniamin Osipciuc）與14歲的姊姊和9歲的哥哥待在家中，但他們忙著寫功課，過了好一陣子才發現弟弟不見了，可是他們怎麼找都找不到，所以連忙通知父母，但在父母一起尋找後仍找不到他，於是報警。

警方獲報後出動全部警力，加上志願者共約500人一起尋找男童下落，但眾人在他家中附近尋找了兩天都沒結果，於是警方決定仔細搜查男童家中及庭院。事後警長表示，在他們打破了院子廁所的牆壁後，在馬桶下方的糞坑裡發現了男童的屍體。

警方表示，法醫驗屍後並沒有在男童身上發現暴力虐待的跡象，檢察官判斷「這是一起意外，男童當時穿著姊姊的拖鞋去上廁所，疑似在馬桶上滑落，跌入糞坑後溺斃身亡」。根據警方報告顯示，因為廁所的外牆是水泥做的，他的姊姊和哥哥聽不到他的呼救聲，於是便在掙扎了一陣子後溺斃。

事後男童父親悲慟表示「我們無法想像他怎麼會掉入馬桶，他從三歲起就獨自使用廁所」，而男童的親戚也對此事感到不可思議。

事後警長在打破了院子廁所的牆壁後，在馬桶下方的糞坑裡發現了男童的屍體。圖擷自鏡報
事後警長在打破了院子廁所的牆壁後，在馬桶下方的糞坑裡發現了男童的屍體。圖擷自鏡報

馬桶 失蹤

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