都是紓困惹的禍？夫領到3萬只做「一件事」 妻氣炸離婚

今年初新冠肺炎疫情全球大爆發，雖然目前有趨緩跡象，但是卻讓不少人民的經濟狀況受挫。不少國家的政府祭出紓困政策，其中，日本首相安倍晉三在四月中宣布發放紓困金每人10萬日圓（約新台幣3萬），對當地人民來說算是不無小補。不過，這項福利政策卻無意間成為壓垮一個家庭婚姻的最後一根稻草。

新冠肺炎疫情延燒時，許多家庭因為在家辦公、在家隔離或是學校休學在家，衍生了不少家庭問題。就有一對夫妻，丈夫領完10萬日圓補助後，立刻花光，而花錢的原因讓妻子心寒，下定決心離婚。

根據日媒報導，這對怨偶是52歲男子雄介與44歲女子貴子。雄介是個老菸槍，貴子一直希望他能戒菸，除了對雄介好，也能讓自己免於二手菸的危害。可是雄介屢勸不聽，還辯說「不要在妳面前抽就好了啊？」讓貴子氣得不再與雄介說話。

後來，雄介領了10萬日圓紓困金，不但沒有拿來貼補家計，在沒告知貴子的情況下，馬上拿去柏青哥店打小鋼珠賭博花光，此舉讓貴子徹底心寒，下定決心在疫情趨緩後訴請離婚。

根據日本政府統計，2018年日本家庭消費，兩人以上的家庭平均每個月的支出大約是31.5萬日圓左右（折合約新台幣87465元），其中伙食費每個月大約為7.6萬日圓（折合約新台幣21103元），因此10萬日圓這筆給付金，至少可以彌補一個小家庭在飲食方面的支出。