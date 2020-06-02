日本最強軟飯王月入百萬日圓 疫情下靠一招拿生活費被罵超無恥！

日本一位全職吃軟飯的26歲男子，維持無業狀態接近8年，每天輪流與包養他的富婆們約會，最高記錄月收過百萬日圓零用錢，可說是人生大贏家。最近有電視節目揭露這位軟飯王的近況，他自曝「收入」受疫情影響而減少，不過仍然靠著一招保證自己躺著也有錢收，懶惰程度無人能及。

這位軟飯男叫生駒卓也，18歲開始便全職靠女人包養來維持生計，只要陪伴女性食飯、約會、過夜等，便能換取一筆非常可觀的零用錢。他去年曾在電視節目街訪上透露，最高紀錄同時被15位女生包養，在完全不用工作的情況下，每月平均收入過百萬日圓，相當於港幣約7萬元（約新臺幣27萬），被網友評為「最強軟飯男」。

受新冠肺炎影響，軟飯男表示自己跌入人生低潮，包養他的富婆們由15位減至7位。圖／YouTube「 いこチャンネル/生駒卓也」

最近電視台再次邀請生駒卓也上節目，直擊疫情下軟飯王的生活近況。受新冠肺炎（COVID-19）影響，軟飯男表示自己跌入人生低潮，包養他的富婆們由15位減至7位，「收入」大不如前，甚至被迫搬屋，由看到夜景的高級公寓，搬到普通單間套房。

生駒卓也對現時生活仍然感到樂觀，並沒有打算找一份正經的工作，他曾表示：「如果有想工作的想法就輸了。」他認為自己比同齡的人有更多儲蓄，又透露每日只要做一件事，足不出戶也能輕鬆拿到生活費，令一眾網友大罵「超無恥」。

新冠肺癌疫情前，軟飯男都會到不同的富婆家裡，陪他們聊天、吃飯。圖／YouTube「 いこチャンネル/生駒卓也」

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文章授權轉載自《香港01》