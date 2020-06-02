快訊

直球對決！從通姦罪違憲看法官聲請釋憲熱潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本最強軟飯王月入百萬日圓 疫情下靠一招拿生活費被罵超無恥！

香港01 / 周悠
軟飯男P圖前後判若兩人。圖／Twitter@shisyo_ikoma、YouTube「 いこチャンネル/生駒卓也」
軟飯男P圖前後判若兩人。圖／Twitter@shisyo_ikoma、YouTube「 いこチャンネル/生駒卓也」

日本一位全職吃軟飯的26歲男子，維持無業狀態接近8年，每天輪流與包養他的富婆們約會，最高記錄月收過百萬日圓零用錢，可說是人生大贏家。最近有電視節目揭露這位軟飯王的近況，他自曝「收入」受疫情影響而減少，不過仍然靠著一招保證自己躺著也有錢收，懶惰程度無人能及。

這位軟飯男叫生駒卓也，18歲開始便全職靠女人包養來維持生計，只要陪伴女性食飯、約會、過夜等，便能換取一筆非常可觀的零用錢。他去年曾在電視節目街訪上透露，最高紀錄同時被15位女生包養，在完全不用工作的情況下，每月平均收入過百萬日圓，相當於港幣約7萬元（約新臺幣27萬），被網友評為「最強軟飯男」。

受新冠肺炎影響，軟飯男表示自己跌入人生低潮，包養他的富婆們由15位減至7位。圖／YouTube「 いこチャンネル/生駒卓也」
受新冠肺炎影響，軟飯男表示自己跌入人生低潮，包養他的富婆們由15位減至7位。圖／YouTube「 いこチャンネル/生駒卓也」

最近電視台再次邀請生駒卓也上節目，直擊疫情下軟飯王的生活近況。受新冠肺炎（COVID-19）影響，軟飯男表示自己跌入人生低潮，包養他的富婆們由15位減至7位，「收入」大不如前，甚至被迫搬屋，由看到夜景的高級公寓，搬到普通單間套房。

生駒卓也對現時生活仍然感到樂觀，並沒有打算找一份正經的工作，他曾表示：「如果有想工作的想法就輸了。」他認為自己比同齡的人有更多儲蓄，又透露每日只要做一件事，足不出戶也能輕鬆拿到生活費，令一眾網友大罵「超無恥」。

新冠肺癌疫情前，軟飯男都會到不同的富婆家裡，陪他們聊天、吃飯。圖／YouTube「 いこチャンネル/生駒卓也」
新冠肺癌疫情前，軟飯男都會到不同的富婆家裡，陪他們聊天、吃飯。圖／YouTube「 いこチャンネル/生駒卓也」

延伸閱讀：

【新冠肺炎】英女王近3個月以來首度露面　溫莎堡草地騎馬

小紅書網紅被途人側拍「出賣」真身　大方反擊教網民P圖「換樣」

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

日本最強軟飯王月入百萬日圓 疫情下靠一招拿生活費被罵超無恥！

日本一位全職吃軟飯的26歲男子，維持無業狀態接近8年，每天輪流與包養他的富婆們約會，最高記錄月收過百萬日圓零用錢，可說是人生大贏家。最近有電視節目揭露這位軟飯王的近況，他自曝「收入」受疫情影響而減少，不過仍然靠著一招保證自己躺著也有錢收，懶惰程度無人能及。

都是紓困惹的禍？夫領到3萬只做「一件事」 妻氣炸離婚

今年初新冠肺炎疫情全球大爆發，雖然目前有趨緩跡象，但是卻讓不少人民的經濟狀況受挫。不少國家的政府祭出紓困政策，其中，日本首相安倍晉三在四月中宣布發放紓困金每人10萬日圓（約新台幣3萬），對當地人民來說算是不無小補。不過，這項福利政策卻無意間成為壓垮一個家庭婚姻的最後一根稻草。

日本省電達人「7年總電費0元」 靠2招省下數十萬

隨著夏天到來，龐大的用電量伴隨著高額的電費單，令民眾感到煩惱，如何省錢、省電成為大家關注的話題。日本一位省電達人7年來利用各種方式使家中的總電費維持0元，她在電視節目透露，自己向電力公司請求停止供電，並在家中靠著太陽能和踩飛輪的動力發電，而這些年的努力也使她成功省下100萬日圓（新台幣約28萬元），她也利用這筆錢順利到各國旅遊。

夜晚聽見嘎啦聲響屋子瞬間懸空一半 她崩潰：新車已在懸崖下

買房時一定要確定房子的地基土壤是否穩固，否則問題一出現，恐怕難以挽救。英國一位女子下班返家時看見住家花園的磁磚裂開，她不以為意，但幾小時後她開始聽見嘎拉聲響，女子只好帶著小孩逃離屋子疏散，未料房子的地基竟然一半不見了，整棟房子懸空一半，事後女子崩潰表示房子剛買不到兩年，新車和其他物品已經跟著掉落懸崖。

印度村民發現土裡藏「一隻腳」挖開一看竟是新生嬰兒

印度北方邦（Uttar Pradesh）錫達特那加爾縣（Siddharthnagar）一名初生男嬰上周一（5月25日）慘被發現遭到活埋，幸有「眼利」村民發現男嬰其中一隻外露，遂合眾人之力徒手將其挖出送院，終成功救回一條小生命。

戴口罩也能展現笑容！ 他利用LED燈自製超炫「表情口罩」

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，各國民眾都紛紛戴上口罩自保，成了現今的生活必需品，然而一旦戴上口罩臉上的喜怒哀樂等情緒，就會直接被遮擋，有時還會造成溝通上的障礙。對此，一名美國遊戲設計師就自製了一款「表情口罩」，口罩上的LED燈會展現出各種表情，讓戴口罩也可以很有趣。

十天靠茶和餅乾充飢...印度26歲男子徒步2000公里返鄉

印度成千上萬離家背井到大城市工作的移工因新冠肺炎疫情失業，被迫離開住所、搬回家鄉，加上大眾運輸交通幾近停擺，許多人會選擇...

印度15歲少女 8天單車千里 載父返家

15歲女孩喬蒂．庫瑪里最近騎著自行車，將受傷的父親載回1000多公里外的家鄉，讓人大讚勇敢。

熱門新聞

川普手拿聖經教堂外擺拍！主教得知後震怒

川普對全國演說：停止暴動 否則動用軍隊

黑人拉人龍保護落單險被攻擊的白人警察 網暖哭：都是脆弱的族群

軍車清道開路！讓川普從白宮步行到教堂

現場直擊／華府宵禁 美警施放催淚瓦斯驅離人群

美警暴力害死非裔 家屬驗屍結果：死於窒息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。