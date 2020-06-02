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戴口罩也能展現笑容！ 他利用LED燈自製超炫「表情口罩」
新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，各國民眾都紛紛戴上口罩自保，成了現今的生活必需品，然而一旦戴上口罩臉上的喜怒哀樂等情緒，就會直接被遮擋，有時還會造成溝通上的障礙。對此，一名美國遊戲設計師就自製了一款「表情口罩」，口罩上的LED燈會展現出各種表情，讓戴口罩也可以很有趣。
根據《 Jovem Nerd 》報導，這名名叫格萊爾（Tyler Glaiel）的遊戲設計師，日前在自己的推特（Twitter）上PO出一段「表情口罩」的影片，影片中可見，只要一說話，上頭的LED燈就會隨著表情而產生變化，還可以展現迷人的笑容，不需要任何插頭或暗藏的機關，只要在口罩下方接上電池，格萊爾也大方分享了口罩的製作流程，希望能夠利用這個口罩拉近人與人之間的距離。
除了有格萊爾的表情口罩外，印度一名攝影師夏爾馬（Billu Sharma）也設計了一款特殊「人臉口罩」，逼真的程度真的就好像真人般，首先他們會先幫客人拍好照片，之後再印製成口罩，過程不到15分鐘，也相當受到當地人歡迎。
May 25, 2020
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