夜晚聽見嘎啦聲響屋子瞬間懸空一半 她崩潰：新車已在懸崖下

買房時一定要確定房子的地基土壤是否穩固，否則問題一出現，恐怕難以挽救。英國一位女子下班返家時看見住家花園的磁磚裂開，她不以為意，但幾小時後她開始聽見嘎拉聲響，只好帶著小孩逃離屋子疏散，未料房子的地基竟然一半不見了，整棟房子懸空一半，事後女子崩潰表示房子剛買不到兩年，新車和其他物品已經跟著掉落懸崖。

根據「太陽報」報導，因為海岸侵蝕的關係，英國肯特郡的伊斯特徹奇（Eastchurch）一處民宅地基遭掏空將近一半，民宅女主人艾瑪（Emma）表示29日下班回家時，她注意到房屋花園的磁磚裂開，過了幾小時後，她聽到了嘎吱聲響，晚上9點過後客廳的百葉窗掉落下來，她立刻帶著孩子逃離，疏散到當地的社區中心。

艾瑪的房屋有一半懸在空中，因為將近一半的地基已經被掏空，現在只剩下一間臥室、客廳、廚房和部分走廊保存著，艾瑪崩潰表示「我們以為可以在這裡住大約40年，但我們甚至住不到兩年」，而她的新車和其他物品也掉落在掏空的懸崖內。

事實上，因為海岸侵蝕的緣故，有8戶人家受到影響，斯威爾委員會發言人表示他們已與當地代表和環境署討論了該島沿岸的侵蝕問題，但新的行政當局反對目前的海岸線管理計劃方法，不過他們仍會繼續與環境署討論，找出其他的措施解決。