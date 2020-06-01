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日本省電達人「7年總電費0元」 靠2招省下數十萬

聯合新聞網 / 綜合報導
日本省電達人藤井智佳子靠著電動飛輪單車和臺陽能發電，7年家中總電費維持0元。圖擷自Youtube
日本省電達人藤井智佳子靠著電動飛輪單車和臺陽能發電，7年家中總電費維持0元。圖擷自Youtube

隨著夏天到來，龐大的用電量伴隨著高額的電費單，令民眾感到煩惱，如何省錢省電成為大家關注的話題。日本一位省電達人7年來利用各種方式使家中的總電費維持0元，她在電視節目透露，自己向電力公司請求停止供電，並在家中靠著太陽能和踩飛輪的動力發電，而這些年的努力也使她成功省下100萬日圓（新台幣約28萬元），她也利用這筆錢順利到各國旅遊。

日本綜藝節目「幸せにしてあげるわよ」近期採訪一位染布藝術家藤井智佳子，她住在東京國立市都營住宅，由於經歷2011年的日本東北大地震後，藤井智佳子意識到自己必須更加珍惜擁有電的生活，她開始利用各種技巧省電，雖然家中有3個成員，但她7年來成功使總電費維持0元。

藤井智佳子表示她剛開始繳的電費大約是4000日圓（新台幣約1000元），與一般人繳的金額差不多，但自己開始進行省錢妙招後，電費逐漸下降，最終因為用電量未達繳費標準，電費直接歸零，而在2012年9月後她主動跟電力公司請求停止供電，停電之後藤井智佳子請人在家安裝「電動飛輪單車」和太陽能板，讓她能夠靠著運動和自然能量提供家中所需電力。

藤井智佳子透露自己家中沒有電視、冷氣、冰箱，需要用電的設施並不多，自己靠著踩飛輪一小時能提供60瓦的電力，如果天氣真的太熱，陽台有灑水器，至於食材冷藏的部分，她會利用碎石頭和花盆做天然冰箱，將水倒入碎石中，等待水分蒸發就能達到維持攝氏4度的冷藏效果，另外煮飯則是利用太陽能的熱量，將生米放在黑色長管中加熱便可以煮熟。

歷經了7年的省錢生活後，藤井智佳子成功省下了100萬日圓（新台幣約28萬元），她表示自己靠著這些妙招存下的錢，足以讓她順利到各國旅遊。

日本 省電 省錢

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