女嬰臉頰長出第二張嘴巴和舌頭 醫：有時會流出像口水的液體

美國一位女嬰出生時就擁有兩副嘴巴，而這第二張嘴巴長在女嬰的臉頰上，且擁有舌頭、牙齒、嘴唇的構造，令她的父母和醫生都相當震驚，醫生表示女嬰仍可以正常呼吸、飲食，但是第二張嘴巴偶爾會流出像是唾液的清澈液體，而近期女嬰六個月大時醫生也為她動了手術，去除了第二張嘴巴。

根據「每日郵報」「太陽報」報導，這位女嬰出生於美國南卡羅萊納州的查爾斯頓，早在女嬰母親懷孕28週時醫生就察覺出異狀，但她被認定為長了囊腫或腫塊，未料女嬰出生時竟然長出了第二張嘴巴，而她也是自1990年來患有雙面人症的35人之一。

一位醫生在病例報告寫道，女嬰的第二張嘴巴和原來的嘴巴並沒有關係，她仍然可以正常呼吸、飲食，不過第二張嘴巴有時會流出像是唾液的清澈液體，而嘴巴周圍也有粗糙的表面。而到了女嬰六個月大時，醫生們為她進行了切除手術，他們去除了嘴巴內支撐牙齒的骨頭，而在手術後女嬰的右臉略為腫脹，並產生了積液。