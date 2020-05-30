7歲女兒用單眼相機幫拍照 老爸「糊成打碼」哭笑不得

一名愛好攝影的男子和女兒出遊，把自己的高檔相機借給女兒拍照，女兒拍出一張相當有「效果」的照片，讓網友笑翻。

一名日本爸爸在推特分享一則貼文，他和7歲女兒早上在外散步，女兒要求借他的Nikon單眼相機拍照，於是他就站著讓女兒拍了一張，但拍出來的照片中，爸爸的人像完全模糊，身後的橋和風景反而清晰無比。

日本小女孩幫爸爸拍照，把爸爸人像拍糊了。圖取自twitter

這張照片讓網友笑翻：「其實這反應女兒的內心」、「其實她真的是想拍橋而不是老爸」、「這孩子有前途」、「這顆鏡頭效果真好」。

這名男子是一個攝影愛好者，成立一個網站收藏各種專業鏡頭拍出的攝影作品。他表示女兒平常都是用她自己專屬的相機拍照，他還曾分享女兒一歲時，由於玩膩了麵包超人玩具，開始把爸爸珍藏的相機鏡頭當作積木堆，把老爸嚇得冷汗直流。