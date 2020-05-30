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18歲托兒所老師不知蠟燭燃燒會消失 慌張傳訊求助姊

聯合新聞網 / 綜合報導
夏洛蒂送給妹妹的香氛蠟燭組合。圖取自鏡報
夏洛蒂送給妹妹的香氛蠟燭組合。圖取自鏡報

蠟燭燃燒後會自然減少，這應該是連小孩都有的常識，但一名18歲托兒所老師卻不知道，第一次看到蠟燭消失，還慌張傳訊詢問家人。

鏡報報導，英國21歲女子夏洛蒂（Charlotte Heckermann）買了香氛蠟燭和燭台，送給妹妹艾美（Ami Heckermann），艾美是18歲的托兒所老師。

艾美點燃蠟燭4小時後，慌慌張張地在凌晨傳訊息給姊姊，直呼「我的蠟燭不見了！」、「它空了，去哪理了？」，夏洛蒂跟妹妹解釋，蠟是燃燒的原料，點燃後就會蒸發，才會產生香氣，艾美還充滿疑惑地問所以必須放進新的蠟燭。

艾美表示自己從來沒用過蠟燭，所以預想蠟燭會永久存在，他每年聖誕節看到家人用的蠟燭，一直以為他們只是把蠟燭吹熄，收起來明年再拿出來用，所以都是同一批。

夏洛蒂將這段爆笑訊息對話放上網，笑稱以為蠟燭會削減是常識，所以本以為艾美在開玩笑，沒想到妹妹還真的沒「常識」，讓她在床上笑到不行，夏洛蒂還戲稱下次妹妹生日要送蠟燭給她。

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