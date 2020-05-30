聽新聞
test
0:00 / 0:00
18歲托兒所老師不知蠟燭燃燒會消失 慌張傳訊求助姊
蠟燭燃燒後會自然減少，這應該是連小孩都有的常識，但一名18歲托兒所老師卻不知道，第一次看到蠟燭消失，還慌張傳訊詢問家人。
鏡報報導，英國21歲女子夏洛蒂（Charlotte Heckermann）買了香氛蠟燭和燭台，送給妹妹艾美（Ami Heckermann），艾美是18歲的托兒所老師。
艾美點燃蠟燭4小時後，慌慌張張地在凌晨傳訊息給姊姊，直呼「我的蠟燭不見了！」、「它空了，去哪理了？」，夏洛蒂跟妹妹解釋，蠟是燃燒的原料，點燃後就會蒸發，才會產生香氣，艾美還充滿疑惑地問所以必須放進新的蠟燭。
艾美表示自己從來沒用過蠟燭，所以預想蠟燭會永久存在，他每年聖誕節看到家人用的蠟燭，一直以為他們只是把蠟燭吹熄，收起來明年再拿出來用，所以都是同一批。
夏洛蒂將這段爆笑訊息對話放上網，笑稱以為蠟燭會削減是常識，所以本以為艾美在開玩笑，沒想到妹妹還真的沒「常識」，讓她在床上笑到不行，夏洛蒂還戲稱下次妹妹生日要送蠟燭給她。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言