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影／醫院輪椅半夜自己跑到大門還倒退 院長：主人剛過世
醫院每天都上演人的生老病死，是生死交界之處，因此不時會有相關的靈異傳聞傳出。泰國近日一家醫院的監視器畫面拍到，一個輪椅在沒有人推動的情況下，自己跑到醫院的入口附近，且這張輪椅無法遠端操作，令醫院員工相信是「鬼」在操作。
英國《太陽報》報導，泰國東北部烏隆他尼（Udon Thani）一家醫院的監視器23拍到，一張輪椅在沒有人推動的情況下，跑到醫院的入口附近，並面向外面的大馬路。過了不久又自己慢慢地往後退到陰影處，由於輪椅的主人才剛過世於這間醫院，輪椅自己動的畫面也格外令人毛骨悚然。
醫院院長帕克迪南（Thanasak Pakdeenuan）表示，這張輪椅是由它先前的主人捐贈，而他剛從醫院過世。帕克迪南也證實，該張輪椅是手動的，也就是說不會有人可以從遠端以任何方式操控它。
不過帕克迪南認為，因為當天風很大，輪椅應該是被風吹著跑而不是有鬼在移動它。儘管駁斥了靈異之說，醫院仍計劃要舉辦佛教法會向亡者致意，同時也讓家屬及醫院員工安心。
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