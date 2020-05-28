疫情只是騙局？ 行為藝術家穿著口罩比基尼抗議政府限制自由

日前美國一名行為藝術家全身赤裸，只穿著用口罩製成的「口罩比基尼」遮住重點部位，在超市外抗議政府為了因應新冠肺炎疫情頒布封鎖令，限制了人民的自由，她也將口罩當成眼罩遮閉眼睛，藉此表達人們「盲目遵守」封鎖措施，照片一曝光立刻引來許多批評聲浪。

根據「每日郵報」報導，行為藝術家達薇達薩爾（DaVida Sal）日前脫掉上衣，僅穿著口罩比基尼，遮住自己的胸部和私密處，她也使用許多口罩綁在腳踝和肩膀上作為裝飾，站在在洛杉磯喬氏超市（Trader Joe）一家分店外，抗議政府為了疫情所頒布的封鎖令，限制人民自由。

另外達薇達把口罩蓋在眼睛上，表示大眾「盲目」的遵從政府宣導的各項措施，她在臉書上發文，「新冠病毒就是一場騙局，是政府用來侵害人民自由的手段」，她也批評「如果口罩有效，那為什麼要保持1.8公尺的距離？如果保持1.8公尺有效，為什麼要戴口罩？如果兩者都起作用，又為什麼要封城？」

達薇達的作為引來許多批評，其中有一名醫護人員貼出自己戴著口罩工作的照片提到，「我們戴著口罩是為了拯救那些生命被壓迫的人們，妳做的這些根本不是藝術，不要再自欺欺人了！」也有另一名醫護人員表示「作為一名醫護人員，我只能配給到一個口罩，直到口罩破掉為止。我很生氣，因為您的『藝術』已經浪費了太多資源」。

也有許多網友紛紛留言表示「諷刺的是，在處於高危險中的老人旁邊炫耀你所謂的『自由』」、「這就像問如果安全帶有效，為什麼要在汽車上配備安全氣囊？如果安全氣囊有效，為什麼要繫安全帶？如果兩者都起作用，為什麼會有速度限制？因為我們知道，上述所有措施都可以降低風險和死亡率」、「我從不希望冠狀病毒感染某人，但我倒想看看如果妳真的得了該怎麼辦」。

達薇達用口罩遮住眼睛，藉此表達人們「盲目遵守」封鎖措施。圖擷自 每日郵報