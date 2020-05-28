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覬覦豐厚嫁妝無視育有幼子 印度狠夫兩度放毒蛇妻慘被咬死
印度南部喀拉拉邦（Kerala）27歲男子紹拉杰（Sooraj）懷疑貪圖25歲妻子烏拉（Uthra）的豐厚財產而動殺機，今年3月放毒蛇入屋殺妻不遂，本月初重施故技把眼鏡蛇丟上床終將妻子殺死；然而在喪妻不久，紹拉杰即急於將亡妻遺產據為己有，令到烏拉父母起疑，結果警方在周日（24日）拘捕了紹拉杰。
紹拉杰在一間私人銀行工作，出身較貧窮，妻子烏拉則來自富裕家庭，二人結婚約兩年，育有一名一歲兒子。警方指出，翻查電話記錄，案發前紹拉杰曾聯絡數名蛇王，以及在網上觀看多段有關毒蛇的影片；今年3月，紹拉杰故意將一條山蝰（Russell's viper）放入屋，烏拉被咬傷送院，結果留醫了兩個月。
急於取得亡妻遺產惹懷疑
後來紹拉杰再從蛇王處取得一條眼鏡蛇，在5月初的一個晚上，他趁妻子熟睡時將蛇丟到床上。警方稱，紹拉杰一直裝作一切如常，直至外母發現烏拉遭蛇咬傷隨即尖叫後，他才假裝非常驚訝，然後協助將送烏拉送院，惟經搶救後烏拉證實不治。
烏拉去世僅數日，紹拉杰已急於取得亡妻的遺產，引起了烏拉父母的懷疑，最終揭發慘案原來另有內情。
紹拉杰與有份提供毒蛇的蛇王均於周日被捕，紹拉杰供稱，覬覦妻子豐厚嫁妝已久，當中包括一部私家車、近100個金幣及50萬印度盧比（約20萬元新台幣）現金，他憂心一旦與烏拉離婚就要歸還該批嫁妝，遂密謀長達5個月進行殺妻。
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文章授權轉載自《香港01》
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