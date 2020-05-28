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影／身障男「雙腳舉槍」兇狠搶劫 銀樓店員愣：不知道他要搶
巴西近日發生一起不尋常的搶劫案，一名身障男子坐著輪椅，前往當地一家珠寶店搶劫，過程中，男子還伸出雙腳「握住」一把手槍，和店員對峙，場面相當驚險，事件經由媒體披露後，引發網友熱議。
巴西南里奧格蘭德州近日發生一起搶劫案，一名19歲的身障男子於5月25日，前往當地一家珠寶店搶劫，只見監視器畫面中，店員正和一位客人閒話家常，此時男子闖入珠寶店不發一語，往地上丟了一張紙條，筆跡潦草地寫著「一切都會過去，不要引起注意」。
接著男子舉起了雙腳「握住」手槍，將槍口對準櫃台，店員看到後才意識到男子是來搶劫的，舉起雙手作投降狀。
所幸經過店門口的路人目睹事發經過，趕緊打電話向警方報案，警方經過調查發現，男子先天患有腦癱，導致上半身失去活動能力，且男子是聾啞人士，搶劫時才沒有說話。店員也表示一開始以為男子來募款的，一旁的客人也塞了一點錢，沒想到男子是來搶劫的，不禁捏把冷汗。
檢察官事後認定男子「沒有逃脫能力」，加上他沒有犯罪紀錄，作完筆錄後釋放。
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