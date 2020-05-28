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因疫情無法去練團室練鼓 漂亮鼓手花1個月用紙箱自製鼓組

聯合新聞網 / 綜合報導
日本女鼓手花費1個月時間，用紙板自製爵士鼓組。圖擷自Twitter
日本女鼓手花費1個月時間，用紙板自製爵士鼓組。圖擷自Twitter

新冠肺炎（COVID-19）疫情使全球大亂，許多人都取消了原本的計畫，只能好好待在家中避免出門。一位日本女鼓手受疫情影響無法出門練鼓，於是突發奇想利用紙箱自己打造出整套爵士鼓組，甚至連鼓棒也是用紙板打造出來的，而這位女鼓手總共花了1個月完成，事後她也將打鼓畫面放上網路，引發不少網友討論，紛紛讚嘆她的手藝。

根據「ねとらぼ」網站報導，這位女鼓手在推特的個人網頁上分享了自己用紙板做的鼓組，包括：大鼓、小鼓、筒鼓、落地鼓、腳踏鈸等爵士鼓基本組合，都是她用亞馬遜網站的紙板做出來的，她表示自己因為疫情的關係，無法外出練鼓，於是想到自己做一個紙板鼓，而她每天花費2到3個小時製作，終於在1個月後完成了這個爵士鼓組。

而女鼓手事後用這套鼓練習打了曲子，並放在網路上，引來不少網友留言評論，表示「太厲害的品質了」、「超高的完成度」、「它也有標誌誒，看起來像真的東西，太酷了」、「手工鼓組看起來很酷」、「天才出現了」、「哇， 支架和踏板也都是手工製作的，真是棒」、「亞馬遜是贊助商嗎」。

新冠肺炎 日本

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