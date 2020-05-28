新加坡小男孩解封後吃麥當勞 下秒卻崩潰痛哭

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，為了防止疫情擴散許多國家紛紛實施「封城政策」，而新加坡在封城數月後，目前逐漸解封。日前一名小男孩，在封城結束吃到朝思暮想的麥當勞後竟感動的崩潰大哭，影片曝光引起網友熱議。

綜合外媒報導，新加坡一名9歲小男孩亞當（Adam Bin Mohammad Irwan）是麥當勞的常客，但前陣子因為疫情關係，使得他家附近的麥當勞暫停營業，亞當也再沒吃到麥當勞，直到日前疫情趨緩，麥當勞開始重新營業，於是亞當的媽媽便買了他最愛的雞塊、薯條回家，決定給他一個驚喜。

影片中可以看到，亞當一開始以為媽媽在開玩笑，但沒想到在見到了他最愛的麥當勞後竟感動的崩潰大哭，並不停說著「妳為什麼要嚇我」，而他媽媽解釋「只是想給你一個驚喜」，之後亞當一邊滿足的吃著雞塊，時不時還把雞塊抱在懷裡。

看到亞當的反應也讓許多網友留言表示，「太感人了！他一定很感謝他的媽媽。隔離是愚蠢的，但至少它讓所有人更加珍惜我們曾經覺得理所當然的東西」、「如此感人，我也跟著哭了」、「小弟弟最純粹的幸福」、「好可愛的小男孩」。