21歲體操正妹居家隔離擺出高難度動作 眾人驚：這不正常！

俄羅斯藝術體操選手亞歷山德拉·索達托娃，她的柔韌性讓大家感到相當驚訝，當地媒體關注索達托娃居家隔離期間時，在家裡放鬆的影片，可以看到她輕鬆的「360度扭轉」，一般人認為相當危險的動作，她卻能輕易的做到，讓人驚呆的說「這太可怕了」、「怎麼想都不正常」。

索達托娃擁有一般人沒有的柔軟身體，影片中她一手拿著杯子喝著咖啡，另一隻手將右腿抬高，放到了頭頂，神情相當輕鬆自在，接著畫面轉到她雙腿張開180度，拿著遙控器轉台，接著開始做出高難度動作，像是趴著將腳彎曲到臉的兩側上，甚至她還趴在地毯上，用腳來開啟筆電，還把腳高抬在牆壁上，用腳來當書架看書，種種的動作，都讓人越看越驚呆。

🤸 How do gymnasts cope in quarantine?! pic.twitter.com/NX22ju5ymc — RT Sport (@RTSportNews) May 26, 2020

影片在媒體今日俄羅斯的推特上以「體操運動員如何在自願隔離期間度過時光？」為題發布，也吸引了1.8萬人次觀看，網友們也驚訝的回應「這太可怕了，這怎麼做到的？」、「我不能想像這個畫面」、「想像如果你有這樣的老婆」、「怎麼想都不正常」、「美麗的女神！」、「太漂亮了」。

索達托娃（Aleksandra Sergeyevna Soldatova）是俄羅斯個人韻律體操運動員，身高174公分，21歲。她是2018年世界全能銅牌得主、2018年世界絲帶冠軍、2016年大獎賽決賽全能冠軍和2016年俄羅斯全國全能冠軍，她也會參加明年的東京奧運。

索達托娃常在日常生活中表演出驚人的高難度動作。 圖／取自ig