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3男孩幻想變成蜘蛛人狂戳黑寡婦 下場超慘緊急送醫
電影「蜘蛛人」裡主角帕克因爲被受到放射性物質感染的蜘蛛咬傷後，意外獲得神奇能力，成為超級英雄，但現實當中如果被蜘蛛咬傷，不會獲得任何能力，反而有可能致命。玻利維亞的3兄弟幻想成為蜘蛛人，於是拿棍子狂戳黑寡婦蜘蛛，並使其將自己咬傷，未料男孩們事後卻出現發燒、痙攣等症狀，所幸他們被母親及時發現送往醫院，幸運獲救。
根據「insider」網站報導，玻利維亞的這對12歲、10歲、8歲的兄弟幻想成為電影裡的蜘蛛人，他們三人在查揚塔省（Chayanta）放牧山羊的途中，發現了一隻黑寡婦蜘蛛，他們突發奇想以為可以因此獲得蜘蛛人的能力，於是拿起棍子狂戳黑寡婦，並讓它咬傷，而當男孩的母親發現他們的哭聲時，便立刻將他們送往附近的醫療中心。
男孩們之後被轉往其他醫院時，開始出現發燒、痙攣、肌肉疼痛的症狀，所幸在治療一週後，他們的情況已經好轉，並可以出院了。事實上咬傷男孩們的黑寡婦蜘蛛是北美最毒的蜘蛛，牠的毒液強度是響尾蛇的15倍，通常黑寡婦只會為自衛而反擊，雖然牠們的咬傷通常不會使人致命，但老人、小孩、身體虛弱的人仍會受到極大的傷害。
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