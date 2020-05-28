麥當勞重新開放得來速！超級鐵粉花7小時開400公里…只為吃這幾樣餐

全球知名速食業者麥當勞，因為新冠肺炎疫情暫時關閉了得來速和外送服務。英國英格蘭城市赫爾（Hull）有兩名麥當勞的「超級粉絲」，因為得知近來重新開放了得來速服務，而離他們最近的店面位於彼得伯勒（Peterborough），他們決定開250英里(約402公里)的路，花了共七個小時，只是為了買幾樣餐點，而且就在幾分鐘內就把全部吃光光，但他們表示「如果重來，會再做一遍，因為是值得的」。

根據「Mirror」報導，來自赫爾市（Hull）23歲的帕爾斯·萊恩·霍爾（Pars Ryan Hall）和佩斯利·漢密爾頓（Paisley Hamilton）發現在彼得堡（Peterborough）離他們最近的麥當勞重新開放，他們計畫從赫爾（Hull）出發，花了七個小時開車，萊恩說，經過漫長的旅程，他們在停車場吃了午餐，內容有一份大麥克餐、雞塊餐、兩個雙層吉士漢堡，一個麥香雞、一個吉士漢堡和一個麥香魚，並在短短幾分鐘吃掉，油錢和食物加起來，一共花了47英鎊(約台幣1739元)，但他們表示非常值得「我會再做一遍」。

帕爾斯·萊恩·霍爾（左）和佩斯利·漢密爾頓（右）是麥當勞的超級鐵粉。 圖／Mirror鏡報

萊恩也說，他們上週六在炎熱的陽光下沿著海岸走過這條風景優美的路線，但抵達時卻面臨遇到得來速有30輛車在排隊，近來也有報導指出，麥當勞重新開放得來速服務後，英國各地麥當勞湧入大量排隊車潮，長長的車龍看不到盡頭，甚至有人只為了幾塊雞塊，排隊排了2小時，麥當勞也說，如果車潮繼續，可能會考慮重新關閉部分分店。

英國疫情趨緩，麥當勞開始分階段解封，在將近兩個月的禁售措施後，麥當勞宣布，將採取新的措施，訂單上限為25英鎊(約925元台幣)，從下週起將有近1,000家餐館重新開放供送貨或送貨。到6月4日將有1,019家餐廳重新開放，無論是得來速還是外送服務。