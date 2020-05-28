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印尼少年抓大蟒蛇遭襲擊纏頸昏迷 目擊者：蛇尾已伸入鼻子
蛇的攻擊力不能小看，印尼峇里島一名少年日前被發現倒臥在地，人們驚見一條蟒蛇纏住少年的脖子，他的臉色幾乎已經發紫，眾人馬上將蟒蛇拉開，幸好少年現已脫離危險。
據瞭解，16歲少年古斯蒂（Gusti）非常喜歡蛇，20日抓到一條長達2公尺的蟒蛇，於是打算帶回家飼養，他用左手抓住蛇的頭部騎電動腳踏車，不料途中蟒蛇突然竄出，緊緊纏住古斯蒂的頸，令他昏迷倒地，一名目擊者表示，看到古斯蒂臉色發青，全身抽搐抖動。
急救的片段在網上流傳，當時正下著小雨，古斯蒂倒臥在電動腳踏車的旁邊，居民剛開始不敢靠近，但有人看到一條蟒蛇圍住古斯蒂的頸部，目擊者形容「蛇尾巴已經伸進他的鼻子，蛇頭則鑽在他的腹股溝，男孩的耳朵也流血了」。
居民上前拉開蟒蛇，後來古斯蒂被送往當區的醫院，現在古斯蒂已恢復意識，脫離危險期。
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文章授權轉載自《香港01》
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