31歲女星自曝和爸爸一同洗澡睡覺 還覺得自己就像他女友

小時候，父母親都會幫孩子洗澡，但如果長大後還一起入浴，就有點奇怪了！日前日本F罩杯寫真女星如月Saya，就在節目上自曝出生至今31年，都和父親一同洗澡睡覺，更直言爸爸就像她的男朋友，如今64歲父親再婚，更覺自己成了前女友。

據日本媒體報導，日本綜藝節目《有吉反省會》，是邀請藝人嘉賓來現場講故事，並反省自身有何不妥之處，而在5月23日播出的節目中，寫真女星如月Saya就自爆她過於喜歡父親，和父親關係過好的事情，表示父親之前都是單身，最近再婚後，自己就像變成前女友，更勁爆的是，已經31歲的她，到現在還是會和父親一同洗澡跟睡在同一張床上。

如月Saya在節目上表示，平時也喜歡在社群軟體上分享生活點滴的大小事，而其中有些「放閃照」，像是如月躺著睡覺，旁邊卻有半顆神祕男子的頭，或是與男子一同喝酒的照片，就引來粉絲懷疑她結交秘密男友，對此，如月透露這些合照都不是男朋友，是她最喜歡的爸爸，父女親密程度令人感到訝異。如月也說，自己一直對父親隱瞞是寫真偶像，都說是全職配音員，因為父親是個很認真嚴肅的人，也很擔心節目播出後，會惹父親生氣，導致關係不好。

對此，主持人也回應「還真是開放的家庭氛圍」、「喜歡父親沒什麼好反省的」，似乎沒有太多批評，但節目一出，日本網友紛紛表示「這明顯很異常」、「和31歲女兒一起泡澡睡覺，完全就像犯罪」。據了解，日本家庭有親子共浴的習慣，常常在卡通《櫻桃小丸子》中都能看見爸爸或爺爺帶著女兒一起泡澡的畫面，日本人認為這種共浴文化，能夠一邊洗澡，一邊教導孩子知識，又能使家庭更加和諧，不過成年後，仍然和父親共浴就不是常態了。