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25歲辣妹獄警愛上男囚犯 還走私違禁品到監獄

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲一名25歲女獄警在獄中愛上一名男性囚犯，並與他發生多次性關係。示意圖，非當事人。圖／ingimage
澳洲一名25歲女獄警在獄中愛上一名男性囚犯，並與他發生多次性關係。示意圖，非當事人。圖／ingimage

梅利莎·古德溫（Melissa Goodwin）身材火辣。圖／翻攝自instagram
梅利莎·古德溫（Melissa Goodwin）身材火辣。圖／翻攝自instagram
簡直不把工作當工作！澳洲一名25歲女獄警在獄中值勤時愛上一名男性囚犯，並與他發生多次性關係，甚至以獄警身份，走私菸草、打火機、口香糖等物品給犯人，不過她這樣的行為已遭停職，也被指控公職不當，將面臨2年有期徒刑。

據英國《每日郵報》報導，25歲的梅利莎·古德溫（Melissa Goodwin）在澳洲擔任獄警，身材火辣、面容姣好的她同時也是健美運動員，幾週前才登上《新南威爾斯州矯正署》雜誌封面，近日卻被發現與去年11月開始入獄，21歲的男囚犯科里（Corry London）戀愛，並發生多達5次的性關係，更誇張的是，她還幫忙囚犯走私菸草、打火機、口香糖等違禁品，造成安全疑慮。

負責調查的警司霍洛斯（Robert Hollows）表示，被捕女獄警涉嫌與一名男性囚犯發生一段不恰當的關係，危及監獄安全，該名女子被指控在該個懲教中心發生5次性行為，以及涉嫌1次將違禁品帶入懲教所，並說「她被控以公職人員行為失當，以及在懲教所內與他人發生不適當的性關係。」

警方也強調，當局對梅利莎走私違禁品等行為採取「零容忍的態度」，而目前梅利莎獲准保釋，涉事的囚犯則被送往另一所監獄，看來兩位很難再如期戀愛下去。

梅利莎·古德溫（Melissa Goodwin）與男囚犯發生性關係，還走私違禁品。圖／翻攝自instagram
梅利莎·古德溫（Melissa Goodwin）與男囚犯發生性關係，還走私違禁品。圖／翻攝自instagram

監獄 澳洲

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