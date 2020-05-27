25歲辣妹獄警愛上男囚犯 還走私違禁品到監獄

梅利莎·古德溫（Melissa Goodwin）身材火辣。圖／翻攝自instagram 簡直不把工作當工作！澳洲一名25歲女獄警在獄中值勤時愛上一名男性囚犯，並與他發生多次性關係，甚至以獄警身份，走私菸草、打火機、口香糖等物品給犯人，不過她這樣的行為已遭停職，也被指控公職不當，將面臨2年有期徒刑。

據英國《每日郵報》報導，25歲的梅利莎·古德溫（Melissa Goodwin）在澳洲擔任獄警，身材火辣、面容姣好的她同時也是健美運動員，幾週前才登上《新南威爾斯州矯正署》雜誌封面，近日卻被發現與去年11月開始入獄，21歲的男囚犯科里（Corry London）戀愛，並發生多達5次的性關係，更誇張的是，她還幫忙囚犯走私菸草、打火機、口香糖等違禁品，造成安全疑慮。

負責調查的警司霍洛斯（Robert Hollows）表示，被捕女獄警涉嫌與一名男性囚犯發生一段不恰當的關係，危及監獄安全，該名女子被指控在該個懲教中心發生5次性行為，以及涉嫌1次將違禁品帶入懲教所，並說「她被控以公職人員行為失當，以及在懲教所內與他人發生不適當的性關係。」