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進郵局沒戴口罩遭拒！她氣到脫內褲套頭 成功領包裹
台灣4月期間下令民眾進郵局營業場所須戴口罩，東歐的烏克蘭目前21,905起新冠肺炎確診案例，658人不治，同時也有封鎖措施，並強制民眾在公共場合戴口罩。日前一名女子進郵局領包裹時，因未戴口罩遭拒，沒想到她突然脫下自己的內褲，戴在頭上充當「口罩」，最後成功領到包裹，監視器畫面在網路曝光，各國網友們嚇得目瞪口呆。
綜合該國媒體報導，烏克蘭24日，首都基輔的Nova Posha郵局，監視器拍到一名女子因為沒符合規定戴口罩領包裹，被郵局人員拒絕服務，她一氣之下便當眾人面前脫下褲子，接著把內褲套在頭上抗議。
目擊者指出，該女子育有2個孩子，不滿口罩政策才有如此脫軌舉動，據傳最後有領到包裹。
面對各界熱議，Nova Posha郵局隨後證實，「我們要求這位女士戴上口罩，且免費提供，但她拒絕使用」，將懲處外洩影像的員工，不會對該名女子的行為發表譴責或報警處理。
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