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日本咖啡廳老闆娘抗疫自救 變身熊貓送外賣自製氣球送小朋友
新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本各界早前也受疫情所困，特別是餐飲業更是生意慘淡。一間親子咖啡店的老闆娘決定自救，化身成可愛送外賣之餘，更在場扭氣球送給小朋友，她表示不少家庭因為停學影響，希望藉此向他們打氣，非常窩心。
飯田小姐每次都會親身上陣送外賣，本來斯文有禮的她變身成可愛熊貓，走到公園為不同家長送上新鮮又熱騰騰的便當。小朋友見到熊貓也都興奮不已，主動走前打招呼，飯田小姐便會現場扭不同造型的氣球送給他們，例如有獅子、花朵、老鼠等，可愛十足。
飯田女士解釋，外賣便當每日不同，而且與學校午餐相同，著重均衡營養。她指很多不同家庭因停學而受影響，小朋友未能上學與同學見面更感到沮喪，於是希望在非常時期為父母盡一份力、為小朋友帶來歡樂。
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文章授權轉載自《香港01》
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