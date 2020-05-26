聽新聞
test
0:00 / 0:00

目擊飼主遭性侵殺害 鸚鵡狂喊「放我走」上法庭作證

聯合新聞網 / 綜合報導
鸚鵡重複的話成為該命案的證詞。（示意圖） 圖/ingimage
鸚鵡重複的話成為該命案的證詞。（示意圖） 圖/ingimage

阿根廷的布宜諾斯艾利斯，有一隻鸚鵡出席法庭擔任證人。牠的主人特多(Elizabeth Toledo)在2018年於家中遭人性侵害虐待致死，這隻鸚鵡是唯一的「目擊者」，一名員警聲稱他在命案發生後不久聽到鸚鵡尖叫著「不要，拜託，放開我！」，因此鸚鵡成為重要證人。

根據阿根廷報紙《La Nacion》的報導，2018年底布宜諾斯艾利斯發生一起性侵案，當警方到場時，受害者特多身體赤裸且有多處瘀青，陳屍於地上，而籠子中的綠色鸚鵡不斷尖叫著「不要，拜託，放開我！」警方推斷這是受害者死前的遺言，因此這隻鸚鵡將成為證人，上法庭作證。

該案的嫌犯是受害者的兩名室友，一名是特多的伴侶，51歲男子洛隆(Miguel Saturnino Rolon)，另一名則是62歲男子阿瓦雷茲(Raul Alvarez)，據《英國郵報》報導，這個家先前就已發生過家暴事件。

而受害者的鄰居也證實曾在特多遭毆打後，聽過該鸚鵡說「你為什麼要打我？」此外，警方也在受害者手臂上發現咬痕，與其中一名嫌犯洛隆的齒痕一致。

阿根廷 家暴 命案

延伸閱讀

21秒叫囂影片曝光！房客欠3月房租 還大嗆房東「因疫情可拖延」

想吃嗎？印度母雞生出「原創雞蛋」 蛋黃竟是深綠色

女友慘遭公車輾過 網球國手忍一年淚崩：活得好累

酒醉男闖入動物園柵欄內 水池搏鬥大熊企圖淹死牠

相關新聞

日本咖啡廳老闆娘抗疫自救 變身熊貓送外賣自製氣球送小朋友

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本各界早前也受疫情所困，特別是餐飲業更是生意慘淡。一間親子咖啡店的老闆娘決定自救，化身成可愛送外賣之餘，更在場扭氣球送給小朋友，她表示不少家庭因為停學影響，希望藉此向他們打氣，非常窩心。

影／驚！爬山遇棕熊尾隨 男孩活用所學救自己一命

野外遭遇活生生的成年棕熊，就連大人恐怕都難以全身而退，然而在義大利，一名12歲男孩卻做出了完美示範，不但保住自己的小命，...

兩童古厝玩耍竟意外翻出古董金塊 疫情帶動金價值數百萬

在老家玩耍，竟意外挖出價值百萬金塊！法國一戶幸運人家在新冠肺炎（COVID-19）隔離期間，待在祖厝度過，沒想到2個年約10歲的孩童在玩耍時，赫然發現2塊價值不斐的金塊，經證實後才得知是祖母在1967年時買下，金額高達10萬歐元（約臺幣327萬），一家人瞬間成了百萬富翁。

目擊飼主遭性侵殺害 鸚鵡狂喊「放我走」上法庭作證

在阿根廷的布宜諾斯艾利斯，有一隻鸚鵡出席法庭擔任證人。牠的主人特多(Elizabeth Toledo)在2018年於家中遭人強姦虐待致死，這隻鸚鵡是唯一的「目擊者」，一名員警聲稱他在命案發生後不久聽到鸚鵡尖叫著「不要，拜託，放開我！」，因此鸚鵡成為重要證人。

日網紅犬Wasao衰老無法站立 飼主盼各界靜靜守護

曾登上大銀幕的日本人氣秋田犬Wasao，4月以來可能因為高齡衰老無法站立，讓全日本湧入不少關心聲音。飼主表示，目前疫情影...

6歲童「磁鐵釣魚」找回失蹤8年保險箱 失主激動下跪擁抱他

美國一位6歲男童在疫情流行期間到湖邊釣魚打發時間，他開始用磁鐵釣魚，在水底尋找金屬物體，沒想到卻釣起泥濘中的保險箱，打開後發現裡面有珠寶、信用卡等重要物品，事後警方通知失主前來領取時，她激動地下跪、擁抱男孩，感謝他替自己尋回8年前失竊的物品。

想吃嗎？印度母雞生出「原創雞蛋」 蛋黃竟是深綠色

酷！印度一名雞農透過基因工程，飼養的母雞因此生出綠色蛋黃的雞蛋，且味道一樣美味，他將綠色蛋黃的雞蛋拍照發上網路，特別的模樣也讓網友相當驚訝，他計畫讓母雞孵出更多綠色蛋黃的雞蛋，再將其出售。

見者有福藥到病除？日本妖怪靈獸「瘟疫退散」的祈福風潮

「瘟疫退散！有請珍奇靈獸驅邪除病！」面對不可知的病毒威脅，日本在疫情期間接連燒起一陣「妖怪熱」，祈求古老的神祕力量能夠早日令疫情平息。圖中的妖怪名為「クタベ」（kutabe），在江戶時代流行於中部立山的傳說，人面獸體的kutabe會現身提醒瘟疫警訊，被廣傳為民間靈獸。kutabe又掀起風潮，除了最近疫情的緣故外，做為故事流傳之鄉的立山博物館，也早將kutabe立體商品化，但因為造型實在太過謎樣，而成了對抗病毒的奇妙圖騰。

靠北美食家？米其林「趁疫評鑑」硬打分的星星之亂

武漢肺炎重挫全球餐飲業，2020幾乎整個上半年，大量餐廳都被迫關門防疫，就連米其林星級餐廳都曾破例嘗試外送、外帶服務，以撐過經營難關。儘管當前各國陸續解禁，但在後疫情時代，無論是餐廳經營之道、主廚的料理工藝，還是饕客的飲食消費習慣，都可能因長期抗疫而產生變化。鑑此，許多國際知名的餐廳評鑑決定暫緩、甚至取消多項指標性的獎項評比，以讓脆弱不堪的餐廳業者喘口氣；不過，極具全球影響力的《米其林指南》（Michelin Guide）日前反倒樂觀宣布：只要餐廳開門，旗下的美食評鑑家將以最快速度，重啟各項評鑑。但米其林該怎麼為疫情下的餐廳打分數？標準會否改變？餐廳又該怎麼在這場長期抗疫中，遠離病毒、拉回客人？

印度母雞生出綠色蛋黃 專家懷疑餵過特殊飼料

打雞蛋發現蛋黃是綠色的，正常人也會以為買到壞蛋。印度一位雞農約9個月前發現所飼養的母雞竟生出綠色蛋黃的雞蛋，不敢食用並讓母雞孵化，但產出的母雞還是誕下綠黃蛋，一家人鼓起勇氣一試，發現味道和一般蛋無異。雞農之後將綠黃蛋的照片放上網，引起一陣哄動，更引來大學專家研究這罕見現象，初步估計雞隻有可能是吃了特殊飼料才會改變蛋黃顏色。

熱門新聞

來自台灣的CNN唯一華裔記者 採訪遭辱罵「摘下口罩、滾出我的國家」

鹽水浸洗草莓 鑽出「米粒」小白蟲 女子大叫噁心

影／驚！爬山遇棕熊尾隨 男孩活用所學救自己一命

這檔股票一路飆漲5倍 台積電三星製程競賽缺它不可

美股道瓊期指大漲約250點 疫苗進展引發樂觀情緒

歐盟最高外交官：亞洲世紀也許來了 歐盟選邊站壓力增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。