目擊飼主遭性侵殺害 鸚鵡狂喊「放我走」上法庭作證

在阿根廷的布宜諾斯艾利斯，有一隻鸚鵡出席法庭擔任證人。牠的主人特多(Elizabeth Toledo)在2018年於家中遭人性侵害虐待致死，這隻鸚鵡是唯一的「目擊者」，一名員警聲稱他在命案發生後不久聽到鸚鵡尖叫著「不要，拜託，放開我！」，因此鸚鵡成為重要證人。

根據阿根廷報紙《La Nacion》的報導，2018年底布宜諾斯艾利斯發生一起性侵案，當警方到場時，受害者特多身體赤裸且有多處瘀青，陳屍於地上，而籠子中的綠色鸚鵡不斷尖叫著「不要，拜託，放開我！」警方推斷這是受害者死前的遺言，因此這隻鸚鵡將成為證人，上法庭作證。

該案的嫌犯是受害者的兩名室友，一名是特多的伴侶，51歲男子洛隆(Miguel Saturnino Rolon)，另一名則是62歲男子阿瓦雷茲(Raul Alvarez)，據《英國郵報》報導，這個家先前就已發生過家暴事件。

而受害者的鄰居也證實曾在特多遭毆打後，聽過該鸚鵡說「你為什麼要打我？」此外，警方也在受害者手臂上發現咬痕，與其中一名嫌犯洛隆的齒痕一致。