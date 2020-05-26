兩童古厝玩耍竟意外翻出古董金塊 疫情帶動金價值數百萬

在老家玩耍，竟意外挖出價值百萬金塊！法國一戶幸運人家在新冠肺炎（COVID-19）隔離期間，待在祖厝度過，沒想到2個年約10歲的孩童在玩耍時，赫然發現2塊價值不斐的金塊，經證實後才得知是祖母在1967年時買下，金額高達10萬歐元（約臺幣327萬），一家人瞬間成了百萬富翁。

根據《 BBC NEWS 》報導，日前原本住在法國巴黎的一戶人家，為了隔離決定前往位在巴黎西南部的旺多姆老家。某天，2個年約10歲的孩童想用床單搭建堡壘，於是就在老屋的空房內尋找一些舊的床單。在翻找的過程中，2個小孩發現有2塊用亞麻布包起來的重物，隨即告知父親後，原以為重物是祖母以前使用過的刀具架，沒想到打開麻布包裝後，赫然發現裡頭藏有2塊相當有份量的金塊，為了解金塊的真實價格，父親找上了一位拍賣商飛利浦（Philippe Rouillac）進行估價。

之後飛利浦更找到了當時的購買證明，原來金塊是祖母在1967年買下，而且2塊金塊各重達1公斤。飛利浦也將金塊放上自家的拍賣網站販售，起標價為4萬歐元（約新台幣131萬元），打算在6月16日開始拍賣，更幸運的是，由於疫情的關係隨之帶動金價上漲，飛利浦預估上漲的趨勢可為這一家人帶來約至少約10萬歐元（約臺幣327萬）的意外之財。