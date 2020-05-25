6歲童「磁鐵釣魚」找回失蹤8年保險箱 失主激動下跪擁抱他

美國一位6歲男童在疫情流行期間到湖邊釣魚打發時間，他開始用磁鐵釣魚，在水底尋找金屬物體，沒想到卻釣起泥濘中的保險箱，打開後發現裡面有珠寶、信用卡等重要物品，事後警方通知失主前來領取時，她激動地下跪、擁抱男孩，感謝他替自己尋回8年前失竊的物品。

根據「美聯社」報導，這位男童名叫布魯爾（Knox Brewer），他與家人近期到美國南卡羅萊納州的惠特尼湖出遊，為了打發時間，布魯爾用繩索綁上磁鐵在湖邊釣魚，尋找水下的金屬物體，未料磁鐵卻吸住了泥濘下的保險箱，布魯爾在旁人的協助下將保險箱拉上岸，而撬開保險箱後，他們發現裡面有珠寶、信用卡、支票簿等重要物品。

布魯爾的父親受訪時表示「我知道正確的做法是打電話給地方警方，讓他們調查、解決這個謎團」，而事後警方透過保險箱內的一個舊手鐲找到了失主，她是住在湖邊對岸的一位婦女，她表示這個保險箱在8年前失竊，而布魯爾的父親表示「她做的第一件事就是跪下、擁抱布魯爾，感謝他讓她鬆了一口氣」。