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想吃嗎？印度母雞生出「原創雞蛋」 蛋黃竟是深綠色

聯合新聞網 / 綜合報導
印度母雞生出綠色蛋黃的雞蛋。圖／取自臉書
印度母雞生出綠色蛋黃的雞蛋。圖／取自臉書

酷！印度一名雞農透過基因工程，飼養的母雞因此生出綠色蛋黃的雞蛋，且味道一樣美味，他將綠色蛋黃的雞蛋拍照發上網路，特別的模樣也讓網友相當驚訝，他計畫讓母雞孵出更多綠色蛋黃的雞蛋，再將其出售。

根據《星島日報》報導，印度馬拉布蘭（Malappuram）一名雞農AK Shihabudheen透過基因工程技術，竟讓飼養的雞生出綠色蛋黃的雞蛋，雞蛋的外型與一般的雞蛋一樣，僅是蛋黃的部分變成深綠色。

AK Shihabudheen與家人最初不敢食用綠色蛋黃的雞蛋，將雞蛋留給母雞孵化，之後成功孵化出6隻小雞，不過孵化的小雞長大成為母雞後，所下的蛋一樣是綠色蛋黃，因此他與家人決定試吃，他們食用後確認味道正常，他將煮蛋、切蛋過程錄影，也拍照發網。

AK Shihabudheen在臉書寫下，「綠色的原創雞蛋！我家裡的雞是不同的水平，感謝上帝！這是我的農場的基因工程結果」。

喀拉拉邦獸醫和動物科學大學（KVASU）助理教授Harikrishnan S表示，約需要3週的研究時間，才能確認綠色蛋黃的成因，以往曾有研究人員發現，可透過餵養特殊飼料，來改變蛋黃顏色。

但AK Shihabudheen強調，他並沒有使用特殊飼料，另外他計劃讓母雞孵化更多綠色蛋黃的母雞，再將生出的綠色蛋黃雞蛋售出，不過會等專家完成研究後才會進行。

雞蛋 印度

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