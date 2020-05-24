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印度母雞生出綠色蛋黃 專家懷疑餵過特殊飼料

香港01 / 李納德
雞農在臉書上PO出綠黃蛋的照片，引來大批網友關注。圖／臉書 Shihabudheen Ak
雞農在臉書上PO出綠黃蛋的照片，引來大批網友關注。圖／臉書 Shihabudheen Ak

打雞蛋發現蛋黃是綠色的，正常人也會以為買到壞蛋。印度一位雞農約9個月前發現所飼養的母雞竟生出綠色蛋黃的雞蛋，不敢食用並讓母雞孵化，但產出的母雞還是誕下綠蛋黃的蛋，一家人鼓起勇氣一試，發現味道和一般蛋無異。雞農之後將綠黃蛋的照片放上網，引起一陣哄動，更引來大學專家研究這罕見現象，初步估計雞隻有可能是吃了特殊飼料才會改變蛋黃的顏色。

事件發生於印度馬拉布蘭（Malappuram），約9個月前，經營一個小型家禽農場的Shihabudheen 發現他的母雞生出一些綠色蛋黃的蛋。他和家人不敢食用，試着讓母雞孵化這批綠蛋黃，成功孵化出6隻小雞。有趣的是，孵化長大的母雞竟一樣產出綠蛋黃。

他們一家遂鼓起勇氣試食綠蛋黃，發現和一般雞蛋味道沒有分別，朋友鼓勵他將這趣怪現象放上網分享，他在自己的臉書（facebook）上PO出照片及影片後，意外引來熱議。

從他PO出的影片所見，綠蛋黃的蛋外型與一般蛋的外型沒有區別，但一打破蛋殼，裡面的蛋黃卻呈深綠色，無論做出煎蛋或水煮蛋，蛋黃還是綠綠的，看得一班網友嘖嘖稱奇。由於Shihabudheen 拍片紀錄煮蛋過程，網友均認為很難造假，令其農場出產的綠黃蛋成為當地話題，更引起喀拉拉邦獸醫和動物科學大學（KVASU）的關注，希望研究這現象的成因。

這種特殊的蛋不管用煎的還是水煮，蛋黃依然呈現綠色。圖／臉書 Shihabudheen Ak
這種特殊的蛋不管用煎的還是水煮，蛋黃依然呈現綠色。圖／臉書 Shihabudheen Ak

KVASU助理教授Harikrishnan S稱，大約需3周時間才能確定綠蛋黃的成因，但他指以往有研究人員發現，可通過餵飼特殊飼料來改變蛋黃顏色，他們也正研究這個可能性。團隊正將普通的雞飼料餵給Shihabudheen 農場的兩隻母雞吃，看看蛋黃有何變化，雞隻正留在大學觀察。如果3周後，參與實驗的雞隻產出正常的蛋，就可以確認母雞曾在雞場曾吃過一些特別的東西，否則就要循其他方向找出原因。

Shihabudheen 說，他正計劃孵出更多綠蛋黃雞及綠蛋黃的銷售，不過會先等專家完成研究才實行。他指科學家認為母雞吃了一些特殊飼料才會導致蛋黃變色，但他強調自己沒有餵飼過特殊飼料，指母雞吃的都是普通飼料，有時也則會餵有機廚餘。

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文章授權轉載自《香港01》

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