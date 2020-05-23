市長喝酒躲警察躺棺材「裝死」辯稱為了檢查尺寸

新冠肺炎疫情在國外持續延燒，多國仍嚴格實施禁足令，但秘魯一名市長擅自違反規定外出喝酒，為躲避查緝還躺進棺材裝死，行徑相當荒腔走板。

每日郵報報導，秘魯因應新冠肺炎，在66天前開始實施封城令，但坦塔拉市（Tantara）市長托雷斯（Jaime Rolando Urbina Torres）不甩規定，僅在家待了八天就約朋友跑出去喝酒，本周一遇到警察臨檢，他情急之下戴著口罩躺進一旁沒蓋上的棺材，緊閉雙眼，偽裝成因新冠肺炎死亡的遺體。

但警方沒被扥雷斯的演技騙到，將他因違反宵禁和未維持社交距離逮捕。他在偵訊時供稱是為了檢查棺材尺寸才躺進去，和警方盤查無關。

托雷斯的風評可說是前科累累，他先前因未重視和實施防疫政策遭居民指控批評，像是未開放緊急隔離庇護所、未確實檢疫從外地進城的旅客等等。