疫情嚴峻糧食快吃完！印尼動物園做最壞打算：拿鹿餵老虎、獅子

新冠肺炎肆虐全球，印尼一家位於城市萬隆的巴東動物園表示，因為受到疫情衝擊，觀光客驟減，已經做好最壞打算，如果糧食耗盡，將宰殺園區內的動物，像是鹿、鵝、鳥類都有可能成為老虎、獅子的食物。

印尼城市萬隆的巴東動物園（The Badung zoo），通常每個月能從遊客參觀賺進約12億印尼盾(約台幣246萬)，但因為新冠肺炎疫情緣故，從3月23日就關閉園區，收入瞬間歸零，動物園發言人說，園區內的850隻動物雖然吃得比平時來得少，但預計7月份糧食將耗盡，因此正在考慮「最壞的打算」，撲殺一些動物來餵食其他動物。

動物園發言人說，如果糧食耗盡，將宰殺園區內的30隻鹿，來拯救其他食肉動物，例如蘇門答臘老虎或是非洲獅等，他也進一步說，包含鵝或是鳥類都可能成為食物，現在一隻蘇門答臘虎每兩天可以得到8公斤的肉，以前則是10公斤。

動物園裡的850隻動物，雖然食物仍符合最低動物福利標準，但他們還是注意到食物減少，靈長類動物像是猩猩，會大怒開始丟東西，他們食物已經吃完了卻依然想吃。

發言人表示，動物園每天需要超過400公斤的水果，目前只能靠捐贈苦苦支撐，印尼動物協會已經向政府尋求幫助，估計國內有多達92%的動物園內飼料只能撐到5月底，希望外界能提供協助，幫助度過這個難關。