日本車站充滿「變態」 字樣廣告 近看藏趣味巧思

車站每天流動的人潮相當多，張貼在內部的廣告設計一定要吸睛，用簡潔俐落的版面設計和新奇的內容往往能引起路人的關注。日本大阪梅田車站內近期出現許多「變態」字樣的大型廣告，引起不少民眾的關注，不過仔細一看卻可發現廣告字樣其實是由海洋生物所組成，而變態的字義其實就是指生物變化的過程。

根據「livedoor news」報導，推特上近期瘋傳日本大阪梅田車站內的大型廣告照片，由於廣告上有著大大的「變態」字樣，令不少人好奇這廣告究竟想表達什麼，但仔細一看可以發現上面變態的字樣，其實是由許多海洋生物圖片所組成，這是京都水族館為了宣布將於夏季重新開幕而設計的廣告。

京都水族館找來設計師石井正信製作這一獨特的廣告版面，廣告上變態的字樣其實指的是生物在形態或結構上急劇變化的過程，象徵水族館在歷經疫情衝擊後將重新以新面貌開幕。