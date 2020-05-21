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俄國女護士怕熱防護衣下僅穿內衣 病人看傻眼 主管祭出處分

香港01 / 李福源
女護士當日防護衣下僅穿內衣照顧病人，一名戴口罩男子緊緊盯著她。（Instagram圖片）
女護士當日防護衣下僅穿內衣照顧病人，一名戴口罩男子緊緊盯著她。（Instagram圖片）

俄羅斯圖拉市（Tula）一名年約20多歲的女護士近日一張「透視」照片曝光，照片中的她僅穿內衣及披上防護衣出現在收治新冠肺炎（COVID-19）男病人的房內，引起當地網友熱議。

該名女護士當日僅穿內衣及防護衣去照顧病人，照片中，她被身後一名戴口罩男子緊緊盯著，他似乎對眼前景象難以置信。當地傳媒引述病房內一名病人表示，當時沒有人對女護士的穿著有意見，但坦承情況「的確有點令人尷尬」。

女護士事後向主管解釋稱，在醫院內須長期穿防護衣，因為覺得太熱才決定只穿內衣，但沒想到防護衣竟然會如此透明；院方指她違反了制服規定，將會作出紀律處分，只是沒有透露懲罰的細節，只強調醫護人員必須注意自身的衣著打扮。

不少網友認為女護士起到提振抗疫精神的作用，留言稱「為什麼要懲罰她，至少有人在這鬱鬱不歡的時期中為我們提供歡樂」、「她提高了大部分垂死病人的生存意志」、「旁邊的老先生也突然拔掉呼吸器坐起來」、「她是因工作環境太熱才這樣穿的。大家應該指責的是管理層，因為他們沒有提供冷氣。」

截至週三，俄羅斯累計有308705例確診新冠肺炎個案，共2972人不治。

延伸閱讀：

美國10護士沒N95口罩拒絕入新冠肺炎病房遭醫院停職

【新冠肺炎】院內5死醫護仍不戴口罩　台營養師爆美醫院防疫鬆懈

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 醫護人員 制服 俄羅斯

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