快訊

顧任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

內閣首長完整名單！政委一缺額不排除從這找人才

澳洲發現無齒恐龍 與迅猛龍是近親

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
獸腳亞目最早出現在三疊紀晚期，從侏儸紀早期開始獨占廣大陸地，直到白堊紀結束。（photo by Wikimedia Commons）
獸腳亞目最早出現在三疊紀晚期，從侏儸紀早期開始獨占廣大陸地，直到白堊紀結束。（photo by Wikimedia Commons）

澳洲發現新種無齒恐龍，跟暴龍、迅猛龍是近親！澳洲古生物學家日前發布了新品種恐龍，此種新恐龍雖然與暴龍和迅猛龍同屬於一個亞目，但卻有著長脖子、沒有牙齒、飲食習性也不相同等特點。學界尚未給予正式名稱，研究人員暫時將其稱作「伊拉夫羅龍（Era the Elaphrosaur）」。

小時後才有牙齒

根據《BBC》報導，伊拉夫羅龍在維多利亞州奧特韋角出土，作為新品種的獸腳亞目，這種新恐龍具有許多古代捕食者的熟悉體型，牠採用雙足站立，加上兩隻些微笨拙退化的前爪（小胳膊），甚至可能披覆著一層羽毛，但從鼻子到尾巴的身長只有約2公尺左右。

伊拉夫羅龍與其他獸腳亞目的最大區別是，其脖子較大多數獸腳類要長得多，且似乎只有小時候才有牙齒。隨著年齡的增長，伊拉夫羅龍（或稱蛇龍）的牙齒會逐漸退化，並留下角質的喙。該物種可能小時候吃肉、長大後又轉向吃素。不過研究人員暫時還無法確定，因為目前暫缺頭骨部分的化石（只有頸骨部分）。

排除是翼龍的可能

根據《科學新聞》報導，起初因為椎骨只有5公分長，伊拉夫羅龍被認為屬於會飛的爬行動物，但古生物學家們在判定物種時，發現有些特徵對不上。論文作者阿黛爾·彭特蘭表示，翼龍的頸椎非常有特色，椎骨的主體在頭端有一個窩，在主體端有一個骨節，經過仔細檢查，其發現該化石在椎骨的兩端都有窩，因此排除了是翼龍的可能性。

獸腳亞目（Theropoda）通常歸類於蜥臀目，是群雙足恐龍，最早出現在三疊紀晚期，從侏儸紀早期開始獨占廣大陸地，直到白堊紀結束。雖然牠們主要是肉食性動物，但是在白堊紀時期，一部份的獸腳類恐龍演變成為植食性、雜食性、甚至食蟲動物；其餘的鳥臀目所有恐龍，及同為蜥臀目的蜥腳亞目都已改為素食。

【更多精采內容，詳見

恐龍 牙齒 澳洲

延伸閱讀

北京傳考慮拿澳洲多種產品開刀 疫情問題引發兩國爭端

中怒課大麥80.5％重稅 澳洲擬尋求WTO裁決

澳幣隨澳洲提早重啟經濟 年底前看漲至0.7美元

大陸對澳洲大麥課徵反傾銷及反補貼稅 為期五年

相關新聞

澳洲發現無齒恐龍 與迅猛龍是近親

澳洲發現新種無齒恐龍，跟暴龍、迅猛龍是近親！澳洲古生物學家日前發布了新品種恐龍，此種新恐龍雖然與暴龍和迅猛龍同屬於一個亞目，但卻有著長脖子、沒有牙齒、飲食習性也不相同等特點。學界尚未給予正式名稱，研究人員暫時將其稱作「伊拉夫羅龍（Era the Elaphrosaur）」。

科學家搜各地酵母 解麵包口感之謎

疫情帶起全球烘焙熱，科學家趁此收集各地不同酵母，想解開麵包口感異同的秘密。由於不同的酵母做出來的麵包，口感和味道也不同。為解開酵母如何改變麵團質地，科學家們發起調查，請烘焙愛好者提供自己使用的酵母，希望藉由酵母發酵麵團的過程，解析各地麵包口感不同的原因。

醫生被閃電擊中後瘋狂沉迷古典音樂 自學成為鋼琴家

住在美國紐約州的東尼・齊歌利亞（Tony Cicoria）原本是一名普通的整形外科醫生，但在1994年遭到雷擊以後，以往對音樂毫無興趣的他，竟然開始對音樂瘋狂地著迷起來，甚至自學成為了一名鋼琴家。

酒吧老闆刮除牆上壁紙 驚見塵封50年畫家作品

英國一間酒吧老闆近期打算為酒吧牆壁重新粉刷，在刮除舊壁紙時卻意外發現牆面上有一大片山水、動物壁畫，而壁畫上有字跡署名，上面寫道「喬治科爾，1953年」，目前酒吧老闆停止了粉刷工作，他希望這幅壁畫能完整修復，而他也推估這幅畫已經掩蓋了50年，他認為這位畫家可能是在地人。

美髮師自願加班剪髮 神秘客竟給17萬元當小費

美國一家美髮店受新冠肺炎衝擊，暫停營業2個月，近日再度開張的第一天迎來一名慷慨的神秘客人，當天設計師麗絲亞（lisia Novotny）雖然再15分鐘就能下班，且店內幾乎滿座，她仍然盡力安排神秘客並為他服務，想不到該名客人離開前，竟給了她2500美金（約新台幣7.4萬）作為小費，該名神秘客人共給了店家5800美金（約新台幣17.3萬）。

9個月前算出全球陷危機！印度神童再預言：今年底災難更慘烈

年僅14歲的少年阿南德（Abhigya Anand），是印度知名天才占星師，他去（2019）年曾預言，人類自11月開始會遭遇重大災禍，並至今年3、4月達到高峰，時間與新冠肺炎疫情吻合，令許多人驚訝。

新冠肺炎影響生意！老闆親手拆毀29年薄餅店 網嘆：好無奈

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重衝擊各國經濟，日前網上瘋傳的一段影片更令無數人心碎。一個意大利薄餅店老闆用大鐵鎚打砸爛自己的店，並將影片分享到臉書，令網友大嘆充滿無力感。薄餅店老闆受訪時透露餐廳已有29年歷史，但疫情下無法做生意外，每月還要承擔3000歐元（約新台幣9.7萬）的成本，加上疫情緩和時重新開店也會虧損，故親手破壞多年心血結晶，強調「沒有怨恨任何人，只是已無法負擔開支」。

差一題就能抱走3千萬！退休醫上益智節目 棄權嚇壞主持人

許多人的夢想是一夜致富，若財富意外降臨，你願意賭一把嗎？英國一名退休醫師日前參加電視益智節目「誰想成為百萬富翁」，他只剩最後一個關卡，就能抱走100萬英鎊（約新台幣3670萬元）...

熱門新聞

川普：沒時間可浪費 給世衛30天改善否則永久凍結贊助

習近平：中國將再提供20億美元抗疫

美股道瓊早盤飆700點 Moderna有望開發出新冠肺炎疫苗

川普拒絕演說邀請 批世衛是中國傀儡

俄13歲懷孕少女認10歲男非生父 爆遭16歲少年性侵待驗DNA

道瓊期指躍漲650點 Moderna疫苗試驗再釋利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。