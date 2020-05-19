澳洲發現無齒恐龍 與迅猛龍是近親

澳洲發現新種無齒恐龍，跟暴龍、迅猛龍是近親！澳洲古生物學家日前發布了新品種恐龍，此種新恐龍雖然與暴龍和迅猛龍同屬於一個亞目，但卻有著長脖子、沒有牙齒、飲食習性也不相同等特點。學界尚未給予正式名稱，研究人員暫時將其稱作「伊拉夫羅龍（Era the Elaphrosaur）」。

小時後才有牙齒

根據《BBC》報導，伊拉夫羅龍在維多利亞州奧特韋角出土，作為新品種的獸腳亞目，這種新恐龍具有許多古代捕食者的熟悉體型，牠採用雙足站立，加上兩隻些微笨拙退化的前爪（小胳膊），甚至可能披覆著一層羽毛，但從鼻子到尾巴的身長只有約2公尺左右。

伊拉夫羅龍與其他獸腳亞目的最大區別是，其脖子較大多數獸腳類要長得多，且似乎只有小時候才有牙齒。隨著年齡的增長，伊拉夫羅龍（或稱蛇龍）的牙齒會逐漸退化，並留下角質的喙。該物種可能小時候吃肉、長大後又轉向吃素。不過研究人員暫時還無法確定，因為目前暫缺頭骨部分的化石（只有頸骨部分）。

排除是翼龍的可能

根據《科學新聞》報導，起初因為椎骨只有5公分長，伊拉夫羅龍被認為屬於會飛的爬行動物，但古生物學家們在判定物種時，發現有些特徵對不上。論文作者阿黛爾·彭特蘭表示，翼龍的頸椎非常有特色，椎骨的主體在頭端有一個窩，在主體端有一個骨節，經過仔細檢查，其發現該化石在椎骨的兩端都有窩，因此排除了是翼龍的可能性。

獸腳亞目（Theropoda）通常歸類於蜥臀目，是群雙足恐龍，最早出現在三疊紀晚期，從侏儸紀早期開始獨占廣大陸地，直到白堊紀結束。雖然牠們主要是肉食性動物，但是在白堊紀時期，一部份的獸腳類恐龍演變成為植食性、雜食性、甚至食蟲動物；其餘的鳥臀目所有恐龍，及同為蜥臀目的蜥腳亞目都已改為素食。

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