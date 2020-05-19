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醫生被閃電擊中後瘋狂沉迷古典音樂 自學成為鋼琴家

聯合新聞網 / 綜合報導
美國男子齊哥利亞被閃電擊中之後，意外引發了對音樂的強烈興趣。圖／Youtube
美國男子齊哥利亞被閃電擊中之後，意外引發了對音樂的強烈興趣。圖／Youtube

住在美國紐約州的東尼・齊歌利亞（Tony Cicoria）原本是一名普通的整形外科醫生，但在1994年遭到雷擊以後，以往對音樂毫無興趣的他，竟然開始對音樂瘋狂地著迷起來，甚至自學成為了一名鋼琴家。

根據Techinsight報導，齊歌利亞出生於1952年，一直以來，比起音樂他更喜歡釣魚。但在1994年的那次雷擊之後，他的人生就此改變。當時正在和家人野餐的他，一時興起，跑去用電話亭打了一通電話給母親。就在這時，一道閃電通過電話線擊中了他的頭部。幸好路人及時將齊歌利亞送至醫院急救，為他保住了性命。

意想不到的是，沒過多久，齊歌利亞開始對音樂產生了莫大的興趣。他對古典音樂的強烈渴望日漸增強，也促使他重新拾起兒時曾經放棄的鋼琴。隨後，源源不絕的靈感，甚至為他帶來了一首自己的創作，他將其命名為「閃電奏鳴曲」。

齊歌利亞如今已經舉辦了自己的演奏會，他的案例也成為人們口中的一則妙事。有人認為，齊歌利亞所出現的症狀應為後天性的學者症候群，這種症候群時常伴隨著自閉症或其他先天性的症狀而來，但齊歌利亞的症狀則和一般的病例不同，是伴隨著雷擊而出現的。

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