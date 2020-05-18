酒吧老闆刮除牆上壁紙 驚見塵封50年畫家作品

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，英國政府先前實施居家令，要求民眾不得任意外出，雖然英國首相強生近期表示自11日起會有條件解封，不過目前仍沒有取消居家令的規定。對此，英國社群網路上最近流傳著一張照片，一對男女公然在公墓上演活春宮，而此消息也令當地議員震怒，他怒批這對夫妻是令人作嘔的動物。

2020-05-16 11:58