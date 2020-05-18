酒吧老闆刮除牆上壁紙 驚見塵封50年畫家作品
英國一間酒吧老闆近期打算為酒吧牆壁重新粉刷，在刮除舊壁紙時卻意外發現牆面上有一大片山水、動物壁畫，而壁畫上有字跡署名，上面寫道「喬治科爾，1953年」，目前酒吧老闆停止了粉刷工作，他希望這幅壁畫能完整修復，而他也推估這幅畫已經掩蓋了50年，他認為這位畫家可能是在地人。
根據英國「太陽報」報導，英國漢伯里（Hanbury）一間酒吧近期準備對牆面重新粉刷，但在刮除舊壁紙時意外發現牆面上的大片壁畫，這幅畫作上畫有湖泊、橋樑、野生動物，而上面署名寫道「喬治科爾，1953年（George Cole，1953）」，酒吧老闆安迪（Andy Harrison）目前已停止所有粉刷工作，確保牆上的壁畫不會受到任何損害。
安迪的妻子溫蒂（Wendy）表示由於新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，他們關閉酒吧，並決定開始重新粉刷，她說「我們注意到它佈滿了整個酒吧」、「上面有一個人和一條船，這令人印象深刻，畫上有兔子、天空中的鳥類，各種各樣的東西在上面」，而溫蒂也說他們正在與藝術家聯絡，打算修復這個壁畫。
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