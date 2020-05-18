美髮師自願加班剪髮 神秘客竟給17萬元當小費

美國一家美髮店受新冠肺炎衝擊，暫停營業2個月，近日再度開張的第一天迎來一名慷慨的神秘客人，當天設計師麗絲亞（lisia Novotny）雖然再15分鐘就能下班，且店內幾乎滿座，她仍然盡力安排神秘客並為他服務，想不到該名客人離開前，竟給了她2500美金（約新台幣7.4萬）作為小費，該名神秘客人共給了店家5800美金（約新台幣17.3萬）。

根據《Fox News》報導，美國一間沙龍在暫停營業後第一天開張時，店內幾乎客滿，設計師麗絲亞（lisia Novotny）再15分鐘就能下班，當時走進了一名男客人，店家仍協助安排，由麗絲亞為他服務。

為了服務這名客人，麗絲亞自願加班，剪完頭髮後該名客人竟給了她2500美金作為小費，她驚訝地不斷詢問「您確定嗎？」並感動的給客人一個大大擁抱。

不只如此，店家表示，該名客人還給了櫃台店員愛爾康500美金的小費（約新台幣1.5萬），愛爾康直言「我承認我差點哭了」，另外男客人還給了經理1000美金（約新台幣3萬），再提供18位員工每人100美金（約新台幣3千元）的小費，還包括當日沒有工作的員工。

該名慷慨的男客人臨走前特意表示「我沒有搞錯」，讓在場的人都又驚又喜，麗絲亞表示，真的很感謝他，對他們而言是意義非凡，甚至無法用言語形容。