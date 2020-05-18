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9個月前算出全球陷危機！印度神童再預言：今年底災難更慘烈

聯合新聞網 / 綜合報導
印度天才少年阿南德利用ASUS筆電解釋他的占星預言。 圖／擷自YouTube
印度天才少年阿南德利用ASUS筆電解釋他的占星預言。 圖／擷自YouTube

年僅14歲的少年阿南德（Abhigya Anand），是印度知名天才占星師，他去（2019）年曾預言，人類自11月開始會遭遇重大災禍，並至今年3、4月達到高峰，時間與新冠肺炎疫情吻合，令許多人驚訝。更讓人憂心的是，他的最新預言指出，今年12月將掀起另一波比現在還慘烈的災難。

阿南德利用占星術為世界把脈，他去年8月22日於自己的YouTube頻道上傳一則影片，預言2020年上半年全球將面臨重大危機。他表示，這場災禍始於2019年11月，最嚴重的影響時間為2020年3、4月，一直到5月29日才會走出艱困時期，但6月底前仍難以看到樂觀的消息。由於此預言與新冠肺炎疫情肆虐全球的時間點幾乎重疊，精準度讓許多人嘖嘖稱奇。

不過考驗似乎還沒結束，阿南德在今年4月1日發布的預言影片指出，人們雖然可能製作出抵抗新冠病毒的疫苗，然而會有更多病毒冒出，甚至出現超級細菌。他並預言下一場災難降臨的時間，就在2020年12月20日木星與土星相合之日，一直持續到2021年3月，而且這一次會帶來比現況更嚴峻的衝擊。

除了災情，阿南德也預言了經濟的情況。他說2021年2月10日會發生重大的天象變化，導致全世界經濟陷入崩盤局面，整體的復甦得等到11月。

「不希望人們因我的預言而恐慌」，阿南德最後提到，他期盼疫情早日結束，並呼籲人類必須停止殺害動物和危害大自然，才能避免被地球反撲懲罰。

新冠肺炎 印度

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