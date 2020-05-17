快訊

考完對答案！ 國中會考五科完整試題與解答看這裡

109國中教育會考數學科 完整試題與解答

新冠肺炎影響生意！老闆親手拆毀29年薄餅店 網嘆：好無奈

香港01 / 記者李納德／綜合報導
疫情影響商家收入，老闆狠砸開業29年餐廳。圖擷自youtube
疫情影響商家收入，老闆狠砸開業29年餐廳。圖擷自youtube

新冠肺炎COVID-19疫情嚴重衝擊各國經濟，日前網上瘋傳的一段影片更令無數人心碎。一個意大利薄餅店老闆用大鐵鎚打砸爛自己的店，並將影片分享到臉書，令網友大嘆充滿無力感。薄餅店老闆受訪時透露餐廳已有29年歷史，但疫情下無法做生意外，每月還要承擔3000歐元（約新台幣9.7萬）的成本，加上疫情緩和時重新開店也會虧損，故親手破壞多年心血結晶，強調「沒有怨恨任何人，只是已無法負擔開支」。

影片中可見，披薩店老闆說了一句「Grazie COVID-19」（感謝COVID-19），然後拿起一把大鎚子打爛餐廳吧檯，雖然他毫不留戀，但不少網友看完後感太

餐廳老闆Gian Mario Fenu，今年59歲，居於意大利薩薩里（Sassari）市鎮普洛阿蓋（Ploaghe），29年前開始經營這間叫「Fanatic Pub Pizzeria」的Pizza店。他在當地頗有名氣，曾多次參戰世界薄餅錦標賽外，還是一名跳傘高手。

Fenu接受外媒訪問時提到，餐廳因為疫情已經關閉兩個月，疫情令他難以撐下去，每個月要負擔3000歐元成本（約新台幣9.7萬）太過吃力。雖然現在意大利一些酒吧、薄餅店和餐廳已經重啟，但只能做外賣，但Fenu認為疫情緩和時重啟也可能會虧損，故決定親手拆毀整間店，他早前已將店內家具等值錢的東西賣光。

Fenu表示，自己沒有怨恨任何人，也不是想發出任何政治訊息，「因為新冠肺炎，我無法負擔餐廳的費用，所以決定親手拆除」，他對影片被瘋傳感到驚訝。事實上，他還持有另一間名叫「CaffèSan Pietro」的店，不會破壞那間店，因為他仍要為參加世界薄餅錦標賽做準備。

延伸閱讀：

疫情下超市搶購潮只賣剩菠蘿pizza-意大利人 捍衛尊嚴死都唔食

英國餐廳疫情下關門 4歲女孩驚聞母親下廚大聲嚎哭

文章授權轉載自《香港01》

疫情 新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

新冠肺炎影響生意！老闆親手拆毀29年薄餅店 網嘆：好無奈

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重衝擊各國經濟，日前網上瘋傳的一段影片更令無數人心碎。一個意大利薄餅店老闆用大鐵鎚打砸爛自己的店，並將影片分享到臉書，令網友大嘆充滿無力感。薄餅店老闆受訪時透露餐廳已有29年歷史，但疫情下無法做生意外，每月還要承擔3000歐元（約新台幣9.7萬）的成本，加上疫情緩和時重新開店也會虧損，故親手破壞多年心血結晶，強調「沒有怨恨任何人，只是已無法負擔開支」。

日本媽寶無極限！33歲高材生與母共浴、兒子嘿咻媽在旁喊加油

如何拿捏親子之間的關係，可是一門學問，感情融洽是很好，但是如果過度親暱、依賴也可能會產生不少問題。現今的日本，媽寶男逐漸增加，甚至已經成了一股不可忽視的社會現象。

英國男女在公墓上演活春宮 議員批：令人作嘔的動物

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，英國政府先前實施居家令，要求民眾不得任意外出，雖然英國首相強生近期表示自11日起會有條件解封，不過目前仍沒有取消居家令的規定。對此，英國社群網路上最近流傳著一張照片，一對男女公然在公墓上演活春宮，而此消息也令當地議員震怒，他怒批這對夫妻是令人作嘔的動物。

影／視訊會議有人亂入？網友惡作劇背景整到同事

因應新冠肺炎疫情大流行，許多企業實施在家辦公，有事再用Zoom開視訊會議討論。外國有名男子就為此設計了一場惡作劇來逗樂同...

差一題就能抱走3千萬！退休醫上益智節目 棄權嚇壞主持人

許多人的夢想是一夜致富，若財富意外降臨，你願意賭一把嗎？英國一名退休醫師日前參加電視益智節目「誰想成為百萬富翁」，他只剩最後一個關卡，就能抱走100萬英鎊（約新台幣3670萬元）...

小學生防疫在家自學Blender神複製「鬼滅之刃」 父驕傲發文

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，許多國家目前還是處於緊急戒備的狀態，學校和企業都暫停上班上課，避免擴大傳染風險。對此，日本有小學生趁著學校停課的時間，在家自學3D繪圖軟體Blender，並畫出當紅動漫「鬼滅之刃」當中的無限城場景，而該位小學生的父親也在個人推特發文分享此事，引來不少網友留言稱讚。

熱門新聞

泰晤士報：美將在海戰中被陸打敗 阻止陸侵台很吃力

糗！巴西總統開視訊會議 與會者洗澡忘關鏡頭被抓包

日本媽寶無極限！33歲高材生與母共浴、兒子嘿咻媽在旁喊加油

馬斯克粉絲告白：疫情打破偶像崇拜 預見川普時代結束

洛杉磯市中心發生爆炸 約10名消防員受傷

奧地利皇室公主在美驟逝 背景遭揭外曾祖父是「末代皇帝」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。