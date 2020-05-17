新冠肺炎影響生意！老闆親手拆毀29年薄餅店 網嘆：好無奈

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重衝擊各國經濟，日前網上瘋傳的一段影片更令無數人心碎。一個意大利薄餅店老闆用大鐵鎚打砸爛自己的店，並將影片分享到臉書，令網友大嘆充滿無力感。薄餅店老闆受訪時透露餐廳已有29年歷史，但疫情下無法做生意外，每月還要承擔3000歐元（約新台幣9.7萬）的成本，加上疫情緩和時重新開店也會虧損，故親手破壞多年心血結晶，強調「沒有怨恨任何人，只是已無法負擔開支」。

影片中可見，披薩店老闆說了一句「Grazie COVID-19」（感謝COVID-19），然後拿起一把大鎚子打爛餐廳吧檯，雖然他毫不留戀，但不少網友看完後感太

餐廳老闆Gian Mario Fenu，今年59歲，居於意大利薩薩里（Sassari）市鎮普洛阿蓋（Ploaghe），29年前開始經營這間叫「Fanatic Pub Pizzeria」的Pizza店。他在當地頗有名氣，曾多次參戰世界薄餅錦標賽外，還是一名跳傘高手。

Fenu接受外媒訪問時提到，餐廳因為疫情已經關閉兩個月，疫情令他難以撐下去，每個月要負擔3000歐元成本（約新台幣9.7萬）太過吃力。雖然現在意大利一些酒吧、薄餅店和餐廳已經重啟，但只能做外賣，但Fenu認為疫情緩和時重啟也可能會虧損，故決定親手拆毀整間店，他早前已將店內家具等值錢的東西賣光。

Fenu表示，自己沒有怨恨任何人，也不是想發出任何政治訊息，「因為新冠肺炎，我無法負擔餐廳的費用，所以決定親手拆除」，他對影片被瘋傳感到驚訝。事實上，他還持有另一間名叫「CaffèSan Pietro」的店，不會破壞那間店，因為他仍要為參加世界薄餅錦標賽做準備。

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文章授權轉載自《香港01》