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日本媽寶無極限！33歲高材生與母共浴、兒子嘿咻媽在旁喊加油

聯合新聞網 / 綜合報導
日本節目探討親子關係，有位33歲的東大畢業生，至目前為止還維持一周一次與母親一起洗澡。 圖／pakutaso
日本節目探討親子關係，有位33歲的東大畢業生，至目前為止還維持一周一次與母親一起洗澡。 圖／pakutaso

如何拿捏親子之間的關係，可是一門學問，感情融洽是很好，但是如果過度親暱、依賴也可能會產生不少問題。現今的日本，媽寶男逐漸增加，甚至已經成了一股不可忽視的社會現象。

日本電視台AbemaTV先前在節目中討論「親子共依存症」，還上街對各年齡層男性進行採訪，詢問與媽媽的關係如何？有些人表示會跟媽媽一起逛街、喝珍奶，這些都還算很正常的範圍，但是下面的這些例子就有點誇張了。

有一位東大畢業的33歲高材生，自幼成績優異，但是畢業後工作不穩定，月收入僅7萬日幣（約新台幣1萬9千元），日常生活費用都靠父母，衣服、內衣褲等也都靠媽媽幫忙買。更讓人驚訝的是他到了這年紀，還會與母親共浴，一個星期一次，兄弟之間還會爭著跟媽媽洗澡的機會。

此外，竟然還有母親帶著無性經驗的兒子到風俗店破處，不但會提醒風俗娘要多給兒子一些自信，還在辦事的過程中在一旁給兒子加油打氣，兒子甚至還會回應「好舒服喔，媽媽」，一點也不覺得尷尬。完事後，母親抱著兒子大哭說：「你好好努力過了」，還稱讚風俗娘是兒子的恩人，並給她數十萬元做為獎勵，超誇張的行徑讓在場來賓全都傻眼。

對此，批踢踢的鄉民們也紛紛驚呼，「這個就太誇張了，我覺得小學後還一起洗澡就很奇怪」、「風俗娘根本羞恥play」、「這劇情真的太猛了連A片都沒演過」、「噁，完全不能想像我兒子長大還跟我洗澡的畫面」、「……日本無奇不有」。

媽寶

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